Irán zadržal nie jednu, ale dve lode, tvrdia Briti

Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. júla (TASR) - Irán zadržal v piatok v Hormuzskom prielive nie jednu, ale dve lode, uviedol v piatok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Jeho slová zazneli po vyhlásení Teheránu, že iránske elitné revolučné gardy zadržali v Hormuzskom prielive britský ropný tanker.uviedol Hunt a označil to za "neprijateľné".Podľa agentúry AFP Británia potvrdila, že jedna zo zadržaných lodí bola registrovaná v Británii.Druhá loď sa plavila pod libérijskou vlajkou, ale údajne ju vlastní britská spoločnosť Norbulk Shipping.Podľa Hunta britská vláda ihneď zasadne, abyPoznamenal, že britský veľvyslanec v Teheráne je v kontakte s iránskymi úradmi za účelomPodľa Hunta sa britská vláda nedomnieva, že by na palube oboch lodí boli britskí občania. Vyzvala však Irán, aby členov posádok oboch plavidiel prepustil.Podľa AFP elitné iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali v piatok tanker Stena Impero, ktorý sa plavil pod britskou vlajkou a ktorý vlastní švédsky lodný gigant Stena Bulk. Ako dôvod uviedli porušenie medzinárodných pravidiel námornej dopravy. Plavidlo eskortovali k iránskemu pobrežiu.Tanker Mesdar plaviaci sa pod libérijskou vlajkou, vlastnený britskou spoločnosťou Norbulk Shipping, iránske sily údajne zadržali po tom, čo sa prudko odchýlil od svojho kurzu.Irán však bezprostredne nepotvrdil, že by jeho sily zadržali aj druhé plavidlo, dodala AFP.