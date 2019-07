Irán žiada Britániu, aby okamžite prepustila tanker

Ilustračné foto, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán/Londýn 12. júla (TASR) - Irán v piatok znova vyzval Britániu, aby okamžite prepustila ropný tanker, ktorý britské námorníctvo zadržalo v uplynulom vo vodách britského zámorského územia Gibraltár pre podozrenie, že v rozpore so sankciami Európskej únie prevážal ropu do Sýrie, píše agentúra Reuters.Irán bezprostredne po zadržaní supertankera Grace 1 poprel, že by smeroval do Sýrie, ktorej vláda je spojencom Teheránu.cituje iránska agentúra IRNA hovorcu ministerstva zahraničných vecí Abbása Músavího.Ten zároveň obvinil Londýn, že dal tanker zadržať pod tlakom Spojených štátov. "povedal Músaví.Teherán ďalej varoval, že pokiaľ nedôjde k prepusteniu tankeru, podnikne recipročné opatrenia.Britské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že sa tri iránske člny pokúsili v rozpore s medzinárodným právom znemožniť britskému komerčnému tankeru British Heritage plavbu cez Hormuzský prieliv. Tanker však sprevádzala fregata britského Kráľovského námorníctva, ktorá zaujala pozíciu medzi ním a iránskymi člnmi a vyzvala ich, aby sa vzdialili. Iránci" britskej strany poslúchli.Iránske revolučné gardy akúkoľvek účasť na incidente popreli.K minulotýždňovému zadržaniu supertankera Grace 1 došlo v čase vyhrotenej konfrontácie medzi USA a Iránom. Washington v tejto súvislosti nasadil v regióne dodatočné posily, ktorých úlohou je podľa USA čeliť hrozbám Iránu.