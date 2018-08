Irán zrušil nariadenie o zákaze činnosti zmenární

Ilustračná snímka. Foto: TASR -AP Foto: TASR -AP

Teherán 6. augusta (TASR) - Centrálna banka Iránu povolila zmenárňam, aby obnovili svoju činnosť po zákaze, ktorý vstúpil do platnosti ešte v marci v súvislosti s ekonomickými problémami krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Guvernér iránskej centrálnej banky Abdul Násir Hemmatí pre štátnu televíziu uviedol, že "zmenárne peňazí majú opäť povolenie predávať a nakupovať cudzie meny".Ako dodal, právnym inštitúciám a podnikom bude opätovne povolené priniesť do Iránu zlato a cudzie meny. Rozhodnutie podľa guvernéra iránskej centrálnej banky vstúpi do platnosti v utorok.Hemmatí dodal, že oficiálny kurz zostane na 42.000 iránskych rialoch za dolár za nevyhnutný dovoz, ako napríklad lieky a potraviny. Ako podotkol, rozhodnutie vlády z apríla tohto roka zaviesť jednotný výmenný kurz na dolár spôsobilo "vážne problémy" pre krajinu.Hodnota zahraničných mien na čiernom trhu sa zdvojnásobila, píše AP.