Iránci a Iračania pochodom podporili Palestínu, odmietli Trumpov plán

Desaťtisíce Iráncov si v piatok v islamskej republike pripomínali každoročný Deň al-Kuds (Deň Jeruzalema) a zároveň odsúdili mierový plán pre Blízky východ, ktorý navrhuje americký prezident Donald Trump ako dohodu storočia.

Teherán 31. mája (TASR) - Desaťtisíce Iráncov si v piatok v islamskej republike pripomínali každoročný Deň al-Kuds (Deň Jeruzalema) a zároveň odsúdili mierový plán pre Blízky východ, ktorý navrhuje americký prezident Donald Trump ako. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Iránska štátna televízia uviedla, že štátom organizované pochody sa konajú v 950 mestách a obciach po celej krajine. Odvysielala zábery zachytávajúce demonštrantov nesúcich pútače s heslami akoTrumpov mierový plán má povzbudiť investovanie arabských darcov na palestínskych územiach západný breh Jordánu a pásmo Gazy, až potom bude na rade riešenie pálčivých politických problémov a celej podstaty konfliktu. Palestínski predstavitelia už tento plán odmietli, lebo sú presvedčení, že je navrhnutý výrazne v prospech Izraela. Šiitský Irán tvrdí, že plán zlyhá.stálo na pútači, ktorého veľký a detailný záber odvysielala štátna televízia. Tá priniesla aj zábery z pochodu na Deň Jeruzalema v metropole susednej krajiny, v irackom Bagdade, kde vyšli do ulíc tisíce bojovníkov z vplyvných šiitských milícií.uviedol člen provinčnej rady v Bagdade Muín al-Kásim.Členovia irackých šiitských milícií pochodovali vo vojenských uniformách, ale nepredviedli vojenské vozidlá ani ťažké zbrane. To je protiklad k predchádzajúcim rokom, keď prehliadku využili ako príležitosť predviesť svoju bojovú zdatnosť.Počty účastníkov demonštrácie sa približne rovnali každoročnej účasti, ale do očí bila neprítomnosť vplyvných lídrov milícií, ktorí obvykle v tento deň prednášajú vášnivé prejavy kritické k Izraelu a vyjadrujú vďaku Iránu za jeho podporu.Deň al-Kuds zaviedol iránsky šiitský náboženský líder ajatolláh Rúholláh Chomejní, vodca islamskej revolúcie v Iráne z roku 1979, a pripomínajú si ho vždy v posledný piatok islamského posvätného, pôstneho mesiaca ramadán.Odpor voči Izraelu, voči existencii izraelského štátu, je základom politiky Iránu, riadeného šiitskými moslimami. Irán podporuje palestínske a libanonské islamistické militantné skupiny, ako napríklad Hamas a Hizballáh, ktoré sa stavajú proti mieru s Izraelom. Teherán odmieta uznať Izrael, pripomenula v piatok agentúra Reuters.