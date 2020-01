Iránci demonštrovali proti zostreleniu ukrajinského Boeingu, podporili ich Trump aj Británia (video)

Kričali heslá "smrť klamárom"

Stojíme pri iránskom národe, tvrdí USA

Lietadlo zostrelila armáda

Najviac pasažierov pochádzalo z Iránu

12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Proti zostreleniu ukrajinského lietadla nad iránskou metropolou Teherán a následným zahmlievaním zo strany iránskych úradov demonštrovali v sobotu v Teheráne stovky Iráncov. Irán sa za zostrelenie lietadla so 176 ľuďmi na palube ospravedlnil a vyhlásil, že nebolo úmyselné, v prvých dňoch po tragédii však zahmlieval a tvrdil, že dôvodom havárie bola mechanická chyba.Sobotňajšie demonštrácie sa konali pred dvoma univerzitami a podľa iránskych tlačových agentúr sa na nich zúčastnilo zhruba tisíc ľudí.Demonštranti kričali okrem iného "smrť klamárom", po krátkom čase proti nim zasiahli policajti slzným plynom. Polícia zatkla aj britského veľvyslanca v Iráne Roba Macaireho, ktorý sa na jednej z demonštrácií tiež zúčastnil. Zhruba po hodine ho prepustili."Zatknutie nášho veľvyslanca v Teheráne bez akéhokoľvek dôvodu a bez vysvetlenia je vážnym porušením medzinárodného práva," reagoval následne britský minister zahraničných vecí Dominic Raab "Iránska vláda je momentálne na križovatke. Môže pokračovať smerom k odpadlíckemu štátu a k politickej a hospodárskej izolácii, alebo môže prijať kroky k deeskalácii napätia," dodal šéf britskej diplomacie.Demonštrantov v Teheráne v piatok podporil aj americký prezident Donald Trump a jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo "Hrdinským a trpiacim ľuďom Iránu: Stál som pri vás od začiatku môjho pôsobenia v úrade a moja vláda pri vás bude stáť aj naďalej," napísal na Twitter Trump v angličtine aj v perzštine."Vôľa iránskeho ľudu je jasná. Sú znechutení lžami, korupciou a nekompetentnosťou režimu a brutalitou Revolučných gárd pod Chameneího kleptokraciou. Stojíme pri iránskom národe, ktorý si zaslúži lepšiu budúcnosť," vyhlásil v piatok šéf americkej diplomacie Pompeo.Britská BBC však pripomína, že piatkové protesty boli predsa len o poznanie menšie ako tohtotýždňové masové protesty proti zabitiu iránskeho generála, ktoré nariadil americký prezident Trump. Na tých sa zúčastnili milióny Iráncov, a tí protestovali nie proti svojej vláde, ale proti Američanom.Irán v sobotu ráno priznal, že ukrajinské lietadlo so 176 ľuďmi na palube, ktoré v stredu havarovalo nad Teheránom, zostrelila iránska armáda. Nebolo to však úmyselne, ale v dôsledku "ľudskej chyby" a vo vypätej atmosfére.Krátko predtým totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve americké základne v Iraku, a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou.Ako v sobotu uviedla iránska armáda, ukrajinské civilné lietadlo si vojaci "pomýlili s nepriateľským cieľom", keďže si to zrazu "zamierilo k dôležitému vojenskému objektu" iránskej armády.Táto tragická chyba sa podľa iránskej armády stala "v štádiu najvyššej ostražitosti" po vyhrotení konfliktu s USA. Rozhodnutie podľa nej vykonal jeden človek, a mal naňho desať sekúnd. Irán prisľúbil, že tých, ktorí sú za zostrelenie lietadla zodpovední, bude stíhať.Pri stredajšej havárii zahynulo všetkých 176 ľudí cestujúcich v lietadle vrátane posádky. Najviac, 82, pasažierov pochádzalo z Iránu, päťdesiati siedmi boli Kanaďania, väčšina z nich tiež iránskeho pôvodu, jedenásti boli Ukrajinci.Až do soboty rána Irán popieral, že by príčinou pádu lietadla mohlo byť zostrelenie a tvrdil, že šlo zrejme o "mechanickú chybu".Stredajší americký iránsky útok na základne v Iraku bol odvetou za zabitie iránskeho generála Kásima Solejmáního na bagdadskom letisku, ktoré nariadil americký prezident Donald Trump.Irán zámerne viedol svoje útoky tak, aby pri nich nikoho nezabil, a podľa informácií z viacerých zdrojov tesne pred nimi dokonca varoval Američanov. Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.