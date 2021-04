Iránske jadrové zariadenie Natanz bolo bez elektriny, jej výpadok označujú za jadrový terorizmus

Vraj to bol kybernetický útok

Testujú najnovšiu centrifúgu

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Irán v nedeľu označil výpadok elektriny v podzemnom jadrovom stredisku Natanz za "jadrový terorizmus". Uviedol to šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), pričom neobvinil nikoho konkrétneho.Detaily o incidente, ktorý sa stal v nedeľu ráno, zatiaľ nie sú známe. Spočiatku hovorili o výpadku, ktorý spôsobila chyba v elektrizačnej sústave.Takisto niekoľko izraelských médií uviedlo, že výpadok zapríčinil kybernetický útok na zariadenie, v ktorom sa nachádza množstvo citlivých centrifúg.Neposkytli síce zdroje informácií, je však známe, že médiá majú dobré vzťahy s tamojšími vojenskými a spravodajskými službami.Ak by za výpadkom stál Izrael, podlomené vzťahy medzi oboma krajinami by sa ešte zhoršili.Správa sa objavila deň po tom, ako Irán informoval, že začal testovať najnovšiu centrifúgu s označením IR-9, vďaka ktorej dokáže oveľa rýchlejšie obohacovať urán.Rovnako v nedeľu ráno priletel na návštevu Izraela americký minister obrany Lloyd Austin. Stretnúť by sa s ním mali premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Benny Gantz.