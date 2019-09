Iránski predstavitelia už dostali americké víza na zasadnutie OSN

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Teherán 20. septembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání a minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf sa budú môcť zúčastniť na budúcotýždňovej rozprave v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku po tom, ako im Spojené štáty udelili potrebné víza. Tlačová agentúra AP to uviedla v noci na piatok s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu stálej misie Iránu pri OSN.Minister Zaríf podľa tohto zdroja pricestuje do New Yorku už v piatok, zatiaľ čo príchod prezidenta Rúháního sa očakáva nadchádzajúci pondelok.O udelení amerického víza Zarífovi medzitým informoval na Twitteri aj hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí, uviedla tlačová agentúra DPA. Ešte vo štvrtok popoludní vyčítal Zaríf svojmu americkému rezortnému partnerovi Mikeovi Pompeovi, že chce zabrániť iránskym predstaviteľom v účasti na zasadnutí VZ OSN, hoci sú Spojené štáty povinné udeľovať zahraničným delegáciám víza.Iránske médiá v stredu uviedli, že do New Yorku nemohla vycestovať ani prvá časť delegácie, keďže títo členova takisto ešte nedostali americké víza. Táto situácia nastala v období, keď sa ďalej stupňuje napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi, najnovšie v dôsledku útokov na ropné zariadenia v Saudskej Arábii. Útoky z minulej soboty sú pripisované Iránu, ktorý však zodpovednosť popiera. Americký prezident Donald Trump ohlásil v tejto súvislosti "podstatné" sprísnenie amerických sankcií voči Iránu.O tohtoročnej úvodnej rozprave zasadnutia VZ OSN sa hovorilo ako o možnej príležitosti na priame stretnutie medzi prezidentmi Spojených štátov a Iránu. Viacdňová rozprava sa začína budúci utorok vystúpením generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, Rúháního prejav je naplánovaný na stredu.