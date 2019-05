Iránsky minister prišiel rokovať do Iraku v čase napätia s USA

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pricestoval v sobotu do susedného Iraku, kde má rokovať s vysokopostavenými predstaviteľmi vrátane premiéra Ádila Abdala Mahdího. Predmetom týchto rokovaní má byť aktuálna kríza vo vzťahoch so Spojenými štátmi a jej dôsledky pre daný región, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z irackej vlády.Zarífova cesta do Bagdadu nasleduje deň po tom, ako Spojené štáty oznámili vyslanie ďalších 1500 vojakov na Blízky východ. Washington tvrdí, že týmito posilami - ohlásenými po nedávnom vyslaní vojnových lodí, bombardérov a systému protiraketovej obrany do oblasti okolo Perzského zálivu - reaguje na útoky schválené najvyšším vedením Iránu.Zaríf označil tento postup Spojených štátov za, ktorej je potrebné vzdorovať. Abdal Mahdí ešte v utorok povedal, že Irak vyšle do Spojených štátov a Iránu svoje delegácie v snahe zmierniť napätie medzi týmito znepriatelenými krajinami.Bagdad udržiava blízke vzťahy rovnako s Washingtonom, ako aj s Teheránom, pripomenula DPA.zopakoval šéf iránskej diplomacie v sobotu. Obhajovanie tohto postupu tým, že Spojené štáty sú neustále ohrozované iránskymi silami, označil za absurdné.vyjadril sa pred príchodom do Iraku pre štátnu tlačovú agentúru IRNA.Zaríf už dávnejšie vylúčil možnosť iránsko-amerických rokovaní, ktorých cieľom by bolo zníženie stupňujúceho sa napätia medzi oboma krajinami.