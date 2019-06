Iránsky minister Zaríf: Európa nie je v pozícii na kritizovanie Iránu

Na snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 9. júna (TASR) - Európske krajiny nie sú v "žiadnej pozícii", v ktorej by mohli kritizovať Irán, uviedol v nedeľu iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pred návštevou svojho nemeckého rezortného kolegu Heika Maasa v Teheráne.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Maas pricestuje do islamskej republiky v pondelok na pozadí iránskeho nátlaku na Európu v súvislosti s presadzovaním záväzkov zahrnutých v jadrovej dohode z roku 2015, z ktorej medzičasom vycúvali Spojené štáty.povedal Zaríf novinárom. Irán podpísal dohodu s Čínou, Ruskom, Nemeckom, Britániou, Francúzskom a USA, čo viedlo k uvoľneniu sankcií výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však vlani od dohody odstúpila a opätovne uvalila na Teherán sankčné opatrenia.Európska a západná politika "spôsobili v našom regióne iba škody", prízvukoval Zaríf. "tvrdí šéf iránskej diplomacie.Iránsky prezident Hasan Rúhání v máji povedal, že Teherán už nebude implementovať určité časti jadrovej dohody a pohrozil, že jeho krajina zájde ďalej, ak zostávajúci signatári nebudú podporovať uvoľnenie sankcií.Zaríf dodal, že Európania majú "povinnosť" zabezpečiť, aby sa ekonomické vzťahy Iránu vrátili do normálu. Irán v piatok odmietol myšlienku predloženú Francúzskom o obnovení jadrových rozhovorov. Teherán varoval, že úsilie o rozšírenie súčasnej dohody by mohlo viesť k jej celkovému zlyhaniu.