|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Iron Maiden v Bratislave 2026: Kompletný sprievodca pre návštevníkov (30. mája 2026)
Legendárna britská metalová skupina Iron Maiden vystúpi 30. mája 2026 na Národný futbalový štadión v Bratislave.
Zdieľať
Organizátor zverejnil podrobné informácie o programe, vstupoch, bezpečnostných opatreniach a doprave, aby si fanúšikovia mohli koncert naplno užiť.
Časový harmonogram podujatia
Brány štadióna sa pre návštevníkov otvoria o 17:00. Ako predkapela sa predstaví americká thrashmetalová legenda Anthrax, ktorá vystúpi od 19:25. Hlavný koncert skupiny Iron Maiden začne o 20:50.
Vstupy do jednotlivých sektorov
Organizátori odporúčajú návštevníkom dôsledne sledovať informácie uvedené na vstupenkách.
- Sektory na státie budú prístupné cez tunely T1 a T2 zo strán ulíc Kalinčiakova a Bajkalská.
- Sektory na sedenie sú prístupné cez schodiská z ulíc Viktora Tegelhoffa a Bajkalská.
- Imobilní návštevníci a ich sprievod využijú bezbariérový vstup cez rampu na rohu ulíc Viktora Tegelhoffa a Bajkalská.
- Skyboxy a Lounge sektory majú samostatný VIP vstup z Kalinčiakovej ulice, otvorený od 18:30.
Dôležité upozornenie: vstup na plochu a tribúny je jednorazový. Po opustení sektora už nebude možné vrátiť sa späť.
Vstupenky sú dostupné ešte online tu https://www.ticketportal.sk/event/IRON-MAIDEN?ID_partner=60
Dopravné obmedzenia a odporúčania
V deň koncertu bude Kalinčiakova ulica uzavretá. Návštevníci prichádzajúci zo smeru Bajkalská budú musieť využiť obchádzku cez Trnavskú cestu alebo ulicu Viktora Tegelhoffa.
Organizátori odporúčajú využiť pešiu dopravu, MHD alebo taxi služby. Parkovanie bude možné v širšom okolí štadióna, pri NTC aréne, TIPOS aréne alebo na dostupných parkovacích plochách v okolí. Podzemná garáž štadióna nebude sprístupnená.
Bezpečnostné opatrenia
Pri vstupe bude každý návštevník podrobený bezpečnostnej kontrole. Povolená je len batožina maximálne do veľkosti formátu A4, pričom k dispozícii bude aj platená úschovňa.
Zakázané predmety
Na štadión nebude možné priniesť:
- alkoholické nápoje,
- vlastné jedlo,
- omamné a psychotropné látky,
- dáždniky,
- ostré predmety,
- plastové a sklenené fľaše,
- zbrane,
- profesionálne kamery a fotoaparáty,
- batožinu väčšiu ako formát A4,
- ďalšie predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov.
Vstupenky sú dostupné ešte online tu https://www.ticketportal.sk/event/IRON-MAIDEN?ID_partner=60
Fotografovanie a natáčanie
Počas koncertu bude zakázané používanie profesionálnej fotografickej a filmovej techniky. Návštevníkom s fotoaparátmi vybavenými výmennými objektívmi alebo videokamerami nemusí byť umožnený vstup. Takúto techniku bude možné odložiť do spoplatnenej úschovne.
Služby pre návštevníkov
Na mieste budú zabezpečené:
- zdravotnícke tímy a sanitky,
- pokladňa Ticketportal otvorená od 12:00 do 23:00,
- platená úschovňa LOCK INN,
- dostatok gastro stánkov s občerstvením a nápojmi,
- sedem oficiálnych merchandisingových stánkov,
- dostatočné množstvo sociálnych zariadení.
Počasie a odporúčania
Koncert sa uskutoční za každého počasia, pokiaľ meteorologické podmienky neohrozia bezpečnosť návštevníkov. V prípade dažďa organizátori odporúčajú priniesť si pršiplášť, keďže dáždniky sú z bezpečnostných dôvodov zakázané.
Príďte s predstihom
Organizátor dôrazne odporúča včasný príchod na štadión. V okolí budú rozmiestnené navigačné tabule a návštevníkom budú k dispozícii pracovníci usporiadateľskej služby. Celý areál bude monitorovaný kamerovým systémom a všetky incidenty budú priebežne vyhodnocované bezpečnostnými zložkami.
Pre fanúšikov heavy metalu tak Bratislava 30. mája 2026 pripravuje veľký hudobný sviatok, na ktorom sa predstavia dve významné mená svetovej metalovej scény – Anthrax a Iron Maiden.
Vstupenky sú dostupné ešte online tu https://www.ticketportal.sk/event/IRON-MAIDEN?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
Ako ďaleko dokáže jedno nabitie posunúť váš príbeh?