Írska ekonomika v 1. kvartáli klesla o 0,6 %

Dublin 19. júla (TASR) - Po raste v predchádzajúcich troch kvartáloch zaznamenala írska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálny pokles. Ukázali to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje írskeho štatistického úradu. Ten zároveň revidoval smerom nadol údaje o vývoji ekonomiky za minulý rok.Podľa predbežných údajov štatistického úradu zaznamenala írska ekonomika v období od januára do konca marca oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles o 0,6 %. Vo 4. kvartáli minulého roka vzrástla medzištvrťročne o 2,8 %.Vývoj v 1. kvartáli výrazne ovplyvnila kľúčová osobná spotreba, ktorá sa na celkovom domácom dopyte podieľa zhruba 50 %. Tá zaznamenala pokles o 0,3 %. Klesli aj dovoz a vývoz, a to o 2,5 %, respektíve 5,8 %.V medziročnom porovnaní však HDP Írska pokračoval vo výraznom raste, pričom tempo rastu sa v 1. štvrťroku ešte zrýchlilo. V poslednom kvartáli minulého roka vzrástla írska ekonomika medziročne o 6,5 %, za prvé tri mesiace tohto roka medziročné tempo rastu dosiahlo 9,1 %.Štatistický úrad zároveň upravil údaje o vývoji ekonomiky za minulý rok. Zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade uvádzal, že írska ekonomika vzrástla v roku 2017 o 7,8 %, najnovšie informoval, že rast dosiahol 7,2 %.