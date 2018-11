Írsko má na konte prvú domácu výhru v ragby,vyhralo nad Novým Zélandom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Výsledky:



Rumunsko - USA 5:31 (5:12)



Fidži - Uruguaj 68:7 (35:7)



Gruzínsko - Samoa 27:19 (10:19)



Taliansko - Austrália 7:26 (0:14)



Wales - Tonga 74:24 (24:17)



Španielsko - Namíbia 34:13 (21:10)



Anglicko - Japonsko 35:15 (10:15)



Škótsko - JAR 20:26 (17:20)



Írsko - Nový Zéland 16:9 (9:6)



Francúzsko - Argentína 28:13 (11:10)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 18. novembra (TASR) - Írski ragbisti dosiahli historicky premiérové domáce víťazstvo nad Novým Zélandom. V sobotňajšom prípravnom stretnutí na dublinskom Aviva Stadium uspeli 16:9 a rok pred majstrovstvami sveta si v súboji prvých dvoch tímov svetového rebríčka pripísali dôležitý výsledok. Jediné doterajšie víťazstvo nad týmto súperom za 113 rokov vzájomných zápasov mali na konte z roku 2016 v Chicagu.Írsko nedovolilo úradujúcim majstrom sveta ani jeden try, rozhodujúci okamih zariadil Jacob Stockdale v druhom polčase. Pre zverencov Joea Schmidta to je ďalší míľnik v nesmierne úspešnom roku 2018, v ktorom triumfovali na Six Nations, vybojovali Grand Slam a zvládli aj sériu na pôde Austrálie.povedal írsky kapitán Rory Best na stránke sixnationsrugby.com. Podľa trénera All Blacks Stevea Hansena si Írsko momentálne zaslúži, aby ho ľudia považovali za najlepšie mužstvo na planéte bez ohľadu na podobu rebríčka.