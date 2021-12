Írsko mení pre omikron podmienky vstupu do krajiny, testovať sa musia aj zaočkovaní

Bez COVID pasu je potrebný PCR test

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Írsko z dôvodu výskytu nového variantu koronavírusu v krajine mení pravidlá vstupu do krajiny.Každý cestujúci, ktorý nemá digitálny COVID preukaz Európskej únie (EÚ) alebo oficiálny doklad, ktorý by potvrdzoval kompletné očkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19, sa musí pri vstupe preukázať negatívnym PCR testom vykonaným najneskôr 48 hodín pred vstupom do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Cestujúci, ktorí disponujú digitálnym COVID preukazom EÚ alebo iným oficiálnym dokladom, ktorý potvrdzuje kompletné očkovanie alebo prekonanie ochorenia, sa musí preukázať negatívnym antigénovým testom. Ten musí byť vykonaný najneskôr 48 hodín pred príchodom do krajiny.Alternatívne sa môže preukázať aj negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý bol oprávneným orgánom vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom do krajiny.Nové pravidlá vstupu do Írska nadobudli platnosť v piatok 3. decembra. Rezort diplomacie upozorňuje, že samovyšetrovacie testy na koronavírus nie sú v krajine akceptované. Pred vstupom do Írska je zároveň nutné vyplniť formulár s osobnými údajmi, teda takzvaný passenger locator form.