Írsko plánuje pre brexit presunúť z Británie svoje ropné rezervy

Írsko, Dublin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 16. júla (TASR) - V súvislosti s prípravami na odchod Londýna z Európskej únie plánuje írska vláda presunutie írskych ropných rezerv z územia Británie. Uviedol to írsky nedeľník The Sunday Independent, podľa ktorého by to vláda v Dubline mala schváliť tento týždeň.Vláda chce presunúť z Británie celkovo 200.000 ton írskych ropných rezerv. Tento krok by mala schváliť na zasadnutí v stredu 18. júla, uviedol nedeľník, ktorý sa odvolal na nemenovaný zdroj z írskej vlády.Celkové ropné rezervy Írska dosahujú okolo 1,5 milióna ton. Z nich približne 500.000 ton má krajina v zahraničí.