Írsko sa pripravuje na značné riziko brexitu bez dohody

Londýn 9. júla (TASR) - Írsko robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa pripravilo na hroziaci brexit bez dohody. Povedal to v utorok írsky minister financií Paschal Donohoe, podľa ktorého existuje, že Británia 31. októbra opustí Európsku úniu bez dohody.povedal Donohoe novinárom v Bruseli, kde sa zúčastňuje na stretnutí ministrov financií eurozóny. Informovala o tom agentúra DPA.dodal, odkazujúc tak na zasadnutie vládneho kabinetu v Dubline.povedal ďalej.dodal.Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney ešte v pondelok informoval, že Írsko čakánapísal na Twitteri.Očakáva sa, že brexit bude mať na Írsko dokonca väčší ekonomický dopad než na Britániu, píše DPA. Favorit súboja o post lídra britských konzervatívcov i budúceho premiéra Boris Johnson prisľúbil, že Británia 31. októbra skutočne opustí EÚ, a to buď s dohodou, alebo aj bez nej.Lídri Európskej únie a Británie sa ešte na aprílovom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit až do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca.