Írsko vybralo od Apple sporné dane v plnej výške

Dublin 18. septembra (TASR) - Írsko vybralo od spoločnosti Apple sporné dane v plnej výške 13,1 miliardy eur aj úroky vo výške 1,2 miliardy eur, ktoré bude držať v tzv. podmienenom fonde (escrow). Apple aj Írsko sa totiž odvolali proti rozhodnutiu Európskej únie (EÚ) o dodatočnom výbere dane.Európska komisia v auguste 2016 rozhodla, že spoločnosť Apple získala nespravodlivé daňové stimuly. Apple aj Dublin podali odvolanie proti tomuto verdiktu a tvrdia, že dane pre výrobcu smartfónov iPhone boli v súlade s právnymi predpismi Írska aj Únie.A hoci by daňový doplatok a úroky v súhrnnej výške 14,3 miliardy eur stačili pokryť ročné výdavky Írska na zdravotníctvo, vláda v Dubline tvrdí, že nikdy neposkytla žiadnej spoločnosti špeciálnu dohodu. Odvolanie je podľa nej dôležité pre zachovanie atraktívnosti Írska z pohľadu investorov.V oficiálnom vyhlásení Dublinu sa uvádza, že hoci v zásade nesúhlasí s analýzou Komisie a žiada o anulovanie tohto rozhodnutia, Írsko ako zodpovedný člen EÚ zároveň vymohlo od Apple späť celú údajnú štátnu pomoc.Ministerstvo financií Írska začalo so spätným výberom dane v máji a rozložilo ho na niekoľko splátok. Ešte vlani pritom odhadlo, že celková suma by mohla dosiahnuť 15 miliárd eur vrátane úrokov.Írsko vymenovalo investičných manažérov pre dohľad nad sporným daňovým doplatkom, ktoríKomisia minulý rok oznámila, že postaví Dublin pred Európsky súdny dvor. Dôvodom bolo odsúvanie vymáhania sporných peňazí, ktoré mali byť vrátené ešte v januári 2017, štyri mesiace po pôvodnom rozhodnutí.Írske ministerstvo financií v utorok vyjadrilo nádej, že Komisia od tohto procesu ustúpi, keďže vybralo od Apple celú sumu. Dublin o tejto veci diskutuje s Komisiou.Ministerstvo dodalo, že práca na odvolaní sa je jeho prioritou a postúpilo dopredu pri rôznych fázach konania pred Všeobecným súdom Európskej únie (GCEU), druhým najvyšším súdom v Európe. Pravdepodobne však potrvá niekoľko rokov, kým európske súdy túto záležitosť uzavrú, dodalo.