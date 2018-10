Írsko zlepšilo odhad rastu ekonomiky v roku 2018 na 7,4 %

Ilustračná snímk.a Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 2. októbra (TASR) - Írska ekonomika by mala tento rok dosiahnuť omnoho vyšší rast, než sa pôvodne očakávalo. Uviedla to v utorok írska vláda, ktorá zverejnila zlepšenú prognózu. To by malo umožniť splnenie vládneho cieľa v oblasti rozpočtového schodku, napriek vysokým výdavkom v niektorých oblastiach.Ministerstvo financií výrazne zlepšilo prognózu vývoja írskej ekonomiky v tomto roku a vyšší než pôvodne očakávaný rast predpokladá aj v roku 2019. Podľa neho by ekonomika Írska mala tento rok vzrásť o 7,4 %, zatiaľ čo pôvodne počítalo s hospodárskym rastom na úrovni 5,6 %.Aj v budúcom roku by rast mal byť vyšší, než ministerstvo pôvodne očakávalo, aj keď prognózu zlepšilo len mierne. Ako uviedlo, írska ekonomika by mala v roku 2019 dosiahnuť rast na úrovni 4,2 %, zatiaľ čo pred šiestimi mesiacmi odhadovalo, že rast dosiahne 4 %.Výraznejšie tempo rastu by malo pomôcť vykompenzovať zvýšené výdavky vlády. Tie v závere 3. štvrťroka vzrástli opäť najmä v zdravotníctve. Vláda by tak mala splniť svoj cieľ v oblasti rozpočtového deficitu, ktorý by tak mal dosiahnuť 0,2 % HDP po 0,3-percentnom schodku v predchádzajúcom roku. Podľa centrálnej banky by však vláda mala míňať menej a za cieľ si stanoviť dosiahnutie rozpočtového prebytku.