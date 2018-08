Írsky arcibiskup vyzval pápeža, aby hovoril otvorene o zneužívaní

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin/Vatikán 19. augusta (TASR) - Týždeň pred prvou návštevou pápeža v Írsku po takmer 40 rokoch žiada dublinský arcibiskup Diarmuid Martin otvorené vyrovnanie sa so škandálmi okolo sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Pápež František by mal o týchto témach hovoriť priamo, uviedol Martin v nedeľu v Dubline, informuje agentúra DPA.Pápež sa budúci víkend zúčastní v írskej metropole na záverečných dňoch Svetového stretnutia rodín, ktoré sa začne v utorok 21. augusta. Martin je hostiteľom podujatia, organizovaného každé tri roky v rôznych krajinách.Martin, ktorý strávil roky snahami o obnovenie dôveryhodnosti katolíckej cirkvi v Írsku po desaťročiach tamojšieho zneužívania a týrania tisícov obetí kňazmi i rehoľníčkami a jeho zatajovania, venoval nadchádzajúcej návšteve pápeža nedeľňajšiu homíliu, píše agentúra AP.Cesta Františka do Írska podľa arcibiskupa prichádza v čase zvýšených obáv o budúcnosť cirkvi v Írsku i mimo neho. Martin v tejto súvislosti vyjadril nádej, že pápež bude otvorene hovoriť oz minulosti, no tiež sa jasne vyjadrovať o budúcnosti.Martin uviedol, že počet obetí bol, a priznal, že škandály zapríčinilivoči cirkevným lídrom, ktorí napomáhali zneužívaniu a snažili sa chrániť.vyhlásil arcibiskup.