Írsky stavebný sektor zrýchlil v júli tempo rastu najmä vďaka bytom

Dublin 13. augusta (TASR) - Stavebný sektor v Írsku zaznamenal minulý mesiac výrazné tempo rastu, k čomu prispel najmä vysoký dopyt v oblasti bytovej výstavby. Ukázal to v pondelok zverejnený prieskum spoločnosti IHS Markit a Ulster Bank.Index nákupných manažérov IHS Markit a Ulster Bank pre írsky stavebný sektor vzrástol v júli na 60,7 bodu z júnovej hodnoty 58,4 bodu. To znamená výrazný rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Z jednotlivých kategórií prudko rástol najmä sektor bytovej výstavby. Vysoké tempo rastu dosiahol aj sektor komerčných stavieb, ktorý zahrňuje sklady, obchody a kancelárske priestory a navyše, oblasť inžinierskych stavieb sa v júli vrátila k rastu.Zvýšený dopyt znamenal prudký rast nových objednávok. To následne viedlo aj k zvýšenej zamestnanosti v sektore.