Islamisti zaútočili v meste Kámišlí, útok bol aj v Afríne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kámišlí 12. júla (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa v noci na piatok prihlásila k nastraženiu nálože v blízkosti kresťanského chrámu v meste Kámišlí na severovýchode Sýrie. Pri výbuchu bolo zranených najmenej sedem ľudí, informovala agentúra AFP a miestne médiá. Stav troch zranených je kritický.Médiá dodali, že pri výbuchu bola ľahko poškodená brána do chrámu sýrskej pravoslávnej cirkvi a niekoľko zaparkovaných áut.IS vo svojom priznaní sa k nastraženiu nálože uviedol, že sa zameriava na zhromaždeniaVäčšinu územia mesta Kámišlí majú pod kontrolou kurdské sily, zatiaľ čo jednotky verné sýrskej vláde ovládajú letisko a väčšinu arabských štvrtí.Počas konfliktu, v ktorom sa Sýria zmieta od roku 2011, sa v Kámišlí odohralo niekoľko bombových útokov vrátane viacerých, ku ktorým sa priznal IS.Kurdské sily, ktoré v marci porazili samozvaný kalifát IS, sú dominantnou silou na severovýchode Sýrie. Ide o územie, kde žije viacero etník vrátane Arménov, Arabov a Asýrčanov, ktorí tvoria 15 percent z 1,2 milióna kresťanov žijúcich v Sýrii.K podobnému útoku ako v Kámišlí došlo vo štvrtok aj v prevažne Kurdmi obývanom meste Afrín na severe Sýrie, kde pri výbuchu nálože nastraženej v aute zahynulo najmenej 13 ľudí vrátane dvoch detí. Zranených bolo viac ako 30 ľudí.Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) bola bomba nastražená na jednom zo vstupov do mesta. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.