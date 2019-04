Islamistickí militanti uniesli dvoch kubánskych lekárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 12. apríla (TASR) - Islamistickí militanti uniesli v piatok dvoch kubánskych lekárov pracujúcich v Keni, keď najprv zastrelili ich osobného strážcu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa.Podľa Davida Ohita, riaditeľa úseku komunikácie v okrese Mandera na severovýchode krajiny, ozbrojenci v dvoch automobiloch prepadli lekárov na vozovke počas ich cesty do práce.Unesených Kubáncov predstaviteľ polície identifikoval ako všeobecného lekára Assela Hereru Correu a chirurga Landyho Rodrígueza.Televízna stanica KTN informovala, že podľa polície lekári so svojimi únoscami, pravdepodobne členmi radikálnej organizácie aš-Šabáb napojenej na teroristickú sieť al-Káida, smerovali do Somálska.V minulosti dochádzalo v okrese Mandera neďaleko somálskych hraníc k pravidelným útokom, pri ktorých zahynuli desiatky civilistov i príslušníkov bezpečnostných síl. K zodpovednosti za väčšinu z nich sa prihlásil aš-Šabáb.Agentúra Reuters pripomína, že organizácia aš-Šabáb, operujúca v Somálsku, často podniká útoky aj v Keni, a to najmä v zmienenom pohraničnom regióne. Cieľom útokov je vyvíjať tlak na kenskú vládu, aby zo Somálska stiahla svoje vojenské jednotky.