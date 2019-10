Islamistov známych ako The Beatles premiestnili do Iraku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že obzvlášť nebezpečných bojovníkov Islamského štátu (IS), ktorých zadržiavali kurdské sily v severovýchodnej Sýrii, premiestnili pred tureckým útokom na Kurdov do väzby na bezpečné miesta. Neposkytol však bližšie informácie, informovala agentúra AFP.povedal Trump. Podľa amerického denníka The Washington Post premiestnili do Iraku Alexandu Koteyho a El Shafeeho Elsheikha, dvoch bojovníkov zo Spojeného kráľovstva, ktorí pôsobili v extrémne násilnej štvorčlennej bunke známej ako "The Beatles". Jedného zo zvyšných členov bunky zabil ešte v minulosti dron, ďalší je väznený v Turecku, kde čelí obvineniam z terorizmu.Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) zadržiavajú približne 10.000 bojovníkov IS. Turecká ofenzíva vyvolala početné obavy, že v jej dôsledku by mohli títo zajatci utiecť a zreorganizovať IS. Približne 2000 z nich sú cudzinci, mnohí z európskych krajín, ktoré ich odmietajú zobrať naspäť.Podľa Trumpa Kurdi stále zadržiavajú mnoho islamských bojovníkov, Turecko však za nich preberie zodpovednosť.dodal.