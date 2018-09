Islamské banky by mali prevziať pravidlá Bazilej 3 pre nehnuteľnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manama 16. septembra (TASR) - Bankový dohľad, ktorý sleduje banky v islamských regiónoch, musí upraviť reguláciu pre angažovanosť v nehnuteľnostiach tak, aby zodpovedala najnovším pravidlám Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej 3).Všeobecná rada pre islamské banky a finančné inštitúcie (CIBAFI) so sídlom v Bahrajne uviedla, že prístup k nehnuteľnostiam v islamských finančných jurisdikciách stále zodpovedá starším pravidlám Bazilej 2 alebo pôvodnej verzii Bazileja 3. Revidované pravidlá Bazilej 3 boli dokončené v decembri 2017 a zaviedli dodatočné požiadavky, napríklad, limity kapitálovej angažovanosti alebo nezávislé ocenenie aktív.Takéto podmienky sú pre islamské banky dôležité, lebo majú vysokú angažovanosť v realitách z hľadiska investícií aj finančných aktivít. To sa podľa CIBAFI spája s rizikom poklesu likvidity a cyklickou povahou tejto triedy aktív.varuje organizácia.Islamské banky odhadom majú v nehnuteľných aktívach po celom svete viac než 1,3 bilióna USD (1,11 bilióna eur), čo je sektor systémovo veľmi dôležitý v krajinách, ako Saudská Arábia, Katar a Malajzia. Podľa CIBAFI zhruba polovica veľkých islamských bánk a dve tretiny menších vlastnia veľmi vysoký podiel nehnuteľností a hypoték. Banky v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte vykazujú až 25 % svojich aktivít v realitnom sektore.CIBAFI uvádza, že národné regulačné úrady musia prevziať novú verziu Bazileja 3 a Islamská rada pre finančné služby (IFSB) by mala upraviť svoje pravidlá pre kapitálovú primeranosť. Tento štandard označovaný ako IFSB-15 pôvodne navrhoval limit kapitálovej angažovanosti v nehnuteľnostiach, no podľa CIBAFI finálna verzia ešte nebola prijatá. Tá by mohla obmedziť celkovú investičnú angažovanosť v nehnuteľnostiach na 60 % vlastného kapitálu a na 15 % pre jednotlivú investíciu.(1 EUR = 1,1689 USD)