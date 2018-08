Islamský štát sa prihlásil k samovražednému útoku v šiitskej mešite

Ilustračné foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Kábul 5. augusta (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k piatkovému samovražednému bombovému útoku v šiitskej mešite v meste Gardéz v provincii Paktijá ležiacej na východe Afganistanu. Útok si vyžiadal 39 mŕtvych a vyše 80 zranených, informovala agentúra Reuters.IS vo svojom sobotňajšom vyhlásení tvrdí, že pri útoku zahynulo alebo utrpelo zranenia približne 150 šiitov a príslušníkov bezpečnostných síl. Podrobnosti o útoku neuviedol.Podľa polície útok spáchali dvaja militanti oblečení v burkách, tradičných moslimských ženských odevoch zahaľujúcich celé telo aj tvár, ktorí počas bohoslužieb vošli do mešity, kde sa v tom čase nachádzalo približne 100 ľudí, a spustili paľbu z automatických zbraní. Jeden z nich následne odpálil výbušniny, ktoré mal pripevnené na tele, druhého zastrelili príslušníci bezpečnostnej služby.Reuters poznamenal, že IS sa v posledných týždňoch prihlásil k sérii útokov na šiitské mešity, bezpečnostné sily a civilistov v Afganistane, a to v čase, keď sa vyvíja tlak na mierové rozhovory medzi tamojšou vládou podporovanou Západom a militantným hnutím Taliban.Afganistanu sa sektárske násilie väčšinou vyhýba, avšak v posledných rokoch narastá počet útokov na šiitské ciele. Podľa štatistických odhadov žije v Afganistane 10-20 percent šiitov. Mnohí pochádzajú z perzsky hovoriacich etnických skupín Hazárov a Tadžikov. Sunnitská extrémistická skupina IS označuje afganských šiitov za "odpadlíkov" od viery.