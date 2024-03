Islamský štát sa prihlásil k útoku v Moskve, ktorý si vyžiadal viac ako 60 obetí. Medvedev sa vyhráža Ukrajine (foto)

aktualizované 23. marca, 9:31



23.3.2024 (SITA.sk) -K zodpovednosti za piatkový útok v koncertnej sále Crocus City Hall v Krasnogorsku na západnom okraji Moskvy, ktorý si vyžiadal viac ako 60 obetí na životoch, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS) Vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom agentúry Amaq, ktorá pôsobí ako oficiálne médium IS, teroristická organizácia uviedla, že zaútočila na veľké zhromaždenie „kresťanov" v Krasnogorsku na okraji Moskvy a zabila a zranila stovky ľudí.Niektorí ruskí poslanci po útoku ihneď obvinili Ukrajinu a vyzvali na zintenzívnenie úderov. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev , ktorý je podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, povedal, že ak sa dokáže účasť Ukrajiny na útoku, všetkých zapojených „musia vypátrať a bez milosti zabiť, vrátane predstaviteľov štátu."Zdroje zo spravodajských služieb USA však pre tlačovú agentúru The Associated Press uviedli, že americké spravodajské služby získali informácie, že odnož Islamského štátu v Afganistane plánujú útok v Moskve, a Washington tieto informácie Rusku poskytol.