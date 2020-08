Island je najlepšou krajinou na založenie rodiny, Slovensko je v spodnej časti rebríčka

Faktory v šiestich kategóriách

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Najlepšia krajina pre založenie rodiny je Island. Vyplýva to zo štúdie cestovateľskej webstránky Asher & Lyric, ktorá zozbierala štatistiky z "30 dôveryhodných medzinárodných zdrojov" a na základe nich vytvorila "index pre založenie rodiny".Do rebríčka pritom zaradili 35 členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) , pretože len z týchto krajín podľa vlastných slov dokázali získať spoľahlivé dáta o situácii v oblastiach, ktoré boli pre nich v štúdii užitočné.Situáciu v krajinách hodnotili na základe 30 faktorov rozdelených do šiestich kategórií - bezpečnosť, šťastie, náklady, zdravie, vzdelávanie a čas, v ktorej sledovali počet odpracovaných hodín ročne, trvanie platenej materskej a rodičovskej dovolenky, platenú práceneschopnosť a dovolenku. Upozorňujú pritom, že vychádzali z priemerov a v každej krajine sa teda dajú nájsť mestá či regióny, kde je situácia lepšia alebo, naopak, horšia.Prvú desiatku za Islandom dopĺňajú Nórsko, Švédsko, Fínsko, Luxembursko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko a Česká republika. Slovensku patrí 27. priečka s celkovou známkou C. Rebríček uzatvára päťka Bulharsko, Turecko, Čile, Spojené štáty americké a Mexiko, pričom posledné dve menované si vyslúžili známku F."Island sa umiestnil v prvej desiatke všetkých kategórií a je jednotkou z pohľadu bezpečnosti," vysvetlili autori štúdie, podľa ktorých je ostrovný štát aj svetovým lídrom v oblasti ľudských práv.