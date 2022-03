Ísť po oligarchoch znamená ísť po Putinovi. Rusom za jeden deň zhabali majetok v hodnote 143 miliónov eur

5.3.2022 - Taliansko od piatku skonfiškovalo luxusné jachty, vily a ďalší majetok ruských oligarchov blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v hodnote 143 miliónov eur.Ruskí miliardári mali toto bohatstvo na Sardínii, pobreží Ligúrskeho mora či pri Comskom jazere. Taliansko chce týmto prispieť k tlaku na Putina, aby ustúpil vo vojne na Ukrajine.Aktivisti tvrdia, že ísť po oligarchoch znamená ísť po Putinovi. „Vladimir Putin necháva všetky svoje peniaze u oligarchov,“ povedal William Browder, finančník a aktivista za ľudské práva, ktorý sa narodil v USA a momentálne sídli v Londýne. Kedysi bol veľkým investorom v Rusku, no koncom predminulého desaťročia sa dostal do konfliktu s tamojšou vládou.„Toto je veľmi účinná psychologická vojna, začať sa zmocňovať jácht. Myslím si, že je to demoralizujúce pre oligarchov a demoralizujúce pre Vladimira Putina,“ poznamenal Browder. Proti ruským oligarchom okrem Talianska zasahujú i v Británii, Nemecku či Francúzsku.