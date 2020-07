Istropolis chcú pretvoriť na moderné kultúrno-spoločenské centrum

Istropolis čaká v najbližších rokoch zásadná prestavba, ktorá do Bratislavy prinesie svetovú architektúru. Trnavské mýto sa stane domovom najmodernejšieho kultúrno-spoločenského centra, aké hlavnému mestu dlhodobo chýba a desaťročiami zanedbaný priestor sa zmení na modernú a otvorenú štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov.

Spoločnosť Immocap, ktorá je vlastníkom Istropolisu a prislúchajúcich pozemkov, predstavila svoju víziu Nového Istropolisu, ku ktorej dospela v spolupráci s renomovaným holandským architektonickým štúdiom KCAP a ich partnerským štúdiom Cityförster. Projekt má ambíciu priniesť do Bratislavy multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum svetovej úrovne v šate špičkovej architektúry a zaradiť Bratislavu medzi vyspelé európske metropoly.

„Na vízii Nového Istropolisu sme pracovali 2,5 roka a sme hrdí, že môžeme predstaviť projekt, ktorý zlepší kvalitu života Bratislavčanov v mnohých smeroch. Náš zámer mení mŕtvu nefunkčnú zónu v oblasti Trnavského mýta na vitálnu štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap.

K zachovaniu kultúrno-spoločenskej funkcie v priestore Istropolisu sa Immocap zaviazal už pri akvizícii v roku 2017 a k súčasnému zámeru dospel po analýze a podrobných konzultáciách s organizátormi kultúrno-spoločenských podujatí, realizácii overovacích štúdií a auditov, návšteve referenčných projektov v zahraničí a uskutočnení medzinárodnej architektonickej súťaže s účasťou 7 ateliérov, ktoré sa v urbanizme a architektúre radia k svetovej špičke a majú bohaté skúsenosti s pretváraním nefunkčných mestských zón na nové dominanty plné života.

Bratislava si zaslúži veľkolepý kultúrny stánok

Nový Istropolis by mal mať multifunkčnú sálu, v ktorej bude možné zorganizovať rôzne typy podujatí naraz. Jej pódium tak poslúži napríklad akustickým, rockovým, džezovým, popovým koncertom, všetkým typom eventov a kultúrnych podujatí a menším či väčším konferenciám a kongresom.

„Bratislava urgentne potrebuje veľkoryso riešený spoločensko-kongresový priestor. Sú tu kluby, ktoré majú svoju atmosféru, imidž, kde sa hráva určitá produkcia, ale chýba tu koncertná sála, nádherný, špičkový priestor, kam už idete slávnostne naladení, čiže to pre vás nie je iba taká obyčajná udalosť, idete na niečo, čo sa vymyká z bežného života, aj v rámci kultúrnych zážitkov,“ vyjadril sa Juraj Čurný, hudobný redaktor a publicista.

Okrem renomovaných architektov si developer prizval do projektu aj svetovú špičku v oblasti komplexného poradenstva a navrhovania koncertných a kongresových sál. Štúdio Charcoalblue je zárukou toho, že Nový Istropolis ponúkne umelcom tie najlepšie technické podmienky a návštevníkom nevšedné umelecké zážitky. Charcoalblue stojí napríklad za Kráľovským Shakespearovým divadlom vo Veľkej Británii, Anglickým národným divadlom v Londýne, sídlom nadácie bývalého prezidenta USA Obamu v Chicagu alebo novým Centrom umenia v New Yorku, ktoré stojí na mieste bývalého Svetového obchodného centra.

„Ja by som uvítala, aby bola nová bratislavská sála atraktívna zvonku, mala by byť architektonickým skvostom, mať krásne, kvalitné zázemie pre umelcov a diváci by sa v nej mali cítili komfortne a mali by mať dokonalý akustický zážitok,“ povedala Adriana Kučerová, operná speváčka.

Nové kultúrno-spoločenské centrum by malo priniesť kapacitu 3000 miest na sedenie a 5000 miest v kombinácii sedenie a státie. Z pôvodnej veľkosti pre približne 1200 návštevníkov tak projekt posúva Istropolis do čísel, ktoré odrážajú reálne potreby Bratislavy a naplno využívajú potenciál lokality Trnavského mýta, ako aj potenciál kultúrno-kongresovej turistiky, v ktorej dnes Bratislava zaostáva.

Projekt by podľa analýz Immocapu priniesol Bratislave, ale aj celému Slovensku, množstvo ekonomických výhod, či už v oblasti rozvoja cestovného ruchu, vrátane hotelov, gastronomických zariadení a služieb, v náraste zamestnanosti, no pre súkromného investora by nešlo o návratnú investíciu.

„Svoj záväzok zachovať v Istropolise kultúrno-spoločenskú funkciu chceme naplniť a preto sa budeme ešte intenzívne zaoberať otázkami financovania Nového Istropolisu. Rozhodli sme sa naprojektovať centrum svetovej úrovne ale uvedomujeme si, že projekty týchto parametrov nevznikajú vo svete len zo súkromných zdrojov. Sme presvedčení, že strategická lokalita Istropolisu ponúka ideálne riešenie, a preto sa chceme transparentne uchádzať o to, aby Národné kultúrne a kongresové centrum vzniklo práve v tejto lokalite,“ vysvetlil Martin Šramko.

Po vzniku multifunkčného moderného kultúrno-spoločenského kongresového centra volajú mnohé osobnosti verejného života.

„Bratislava nemá k dispozícii multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor a je to hanba pre toto mesto aj tento štát. Hlavné mesto Slovenska má plniť svoje úlohy vo vzťahu k štátu, ale neplní, lebo keby sme tu chceli robiť kongres, je to iba v improvizovaných výstavných priestoroch alebo umeleckých priestoroch ako Reduta či Národné divadlo, nakoniec vrátane Istropolisu, ale či je to kapacitne dostatočne veľké a funkčné na 21. storočie a či to môže dôstojne z hľadiska medzinárodnej účasti plniť svoj účel? Ja tvrdím, že nemôže. Preto je už 5 minút po 12 a treba s tým niečo robiť. Bratislava ešte ten vlak nezmeškala, ale už prechádza posledný vagón. Takýmto projektom skrátka treba držať palce,“ vyjadril sa Milan Kňažko.

Istropolis nie je len sála

V Bratislave existuje niekoľko kľúčových lokalít z pohľadu pohybu chodcov, dopravy a možnosti veľkého prínosu pre rozvoj mesta a Trnavské mýto je jednou z nich. Priestor Istropolisu je však podľa zistení projektu Pocitová mapa, ktorú si dalo vypracovať hlavné mesto, čiernou dierou, ktorej sa Bratislavčania radšej vyhýbajú. Zámerom Immocapu je preto priniesť nový život do významnej mestskej časti, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná.

„Výskumy ukazujú, že životné prostredie, v tomto prípade mestské prostredie, má veľký vplyv na naše mentálne a fyzické zdravie. Kvalitný verejný priestor má mať preto niekoľko ingrediencií. V prvom rade by mal byť inkluzívny, aby sa v ňom všetci dobre cítili a bol pre všetkých. Ďalej by mal byť kontinuálny, bezbariérový a programovo pestrý, čiže aktívny. Zároveň by mal byť udržateľný, čiže čo najviac „mäkkučký“, zelený, aby pomohol ochladzovať prostredie vzhľadom na neodvrátiteľnú klimatickú zmenu,“ vysvetlil Igor Marko, architekt a odborník na urbanizmus.

Na mieste schátraného Istropolisu tak okrem kultúrno-spoločenskej sály svetovej úrovne vyrastie vitálna štvrť plná zelene a verejných priestorov, kde nebudú chýbať park s promenádou, fontány či cyklotrasy. Verejné priestory budú prístupné návštevníkom po celý deň, pričom na námestí budú vytvorené podmienky na podporu a rozvoj komunitných aktivít, akými sú napríklad sezónne trhy.

Prečo zásadná prestavba?

„Potenciál územia Trnavského mýta je v súčasnosti nevyužitý a slúži skôr ako dopravná križovatka, než ako príjemné mestské centrum. Paradoxom je, že mnoho ľudí ho využíva na tranzit, ale nie je atraktívnou destináciou. Je to jeden z najhorších verejných priestorov v Bratislave,“ dodáva Igor Marko.

Skúsenosti odborníkov na verejné priestory a urbanizmus zároveň hovoria, že slovenským mestám chýba otvorenosť, lebo najlepšie fungujú priestory, ktoré sú svojím účelom a využitím čo najviac otvorené a ich účel nie je vopred administratívne daný.

„Istropolis a jeho okolie sú dnes mŕtvou zónou, ktorá už v súčasnej podobe nedokáže slúžiť ani svojmu pôvodnému účelu. Pre Trnavské mýto, ktoré má potenciál stať sa opäť živým mestským centrom a obľúbenou lokalitou je tak obrovskou brzdou. My chceme túto štvrť otvoriť a mestu a obyvateľom priniesť niečo viac ako len aktivity zatvorené za štyrmi stenami, chceme priniesť vitálnu štvrť plnú kultúry, života a zelene,“ povedal Martin Šramko.

Projekt Nového Istropolisu mení Trnavské mýto zásadným spôsobom a priestor má tak šancu stať sa dôležitým novým centrom mesta, ktoré bude prirodzeným stredobodom miestnej komunity a pritiahne návštevníkov nielen z mesta a iných častí Slovenska, ale aj zo susedných krajín.

Viac informácií nájdete na: https://immocap.sk/novy-istropolis