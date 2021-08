Istropolis nesmie skončiť ako PKO, bratislavské Nové Mesto odsúhlasí jeho zbúranie len po splnení požiadaviek

aktualizované 30. augusta 14:35



Nemá dôveru voči sľubom

Zachovať chcú historické artefakty

Ďalší dvaja kandidáti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2021 (Webnoviny.sk) -Bratislavské Nové Mesto odsúhlasí zbúranie súčasnej budovy Domu odborov Istropolis na Trnavskom Mýte len po splnení viacerách požiadaviek. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý Súčasný vlastník, spoločnosť Immocap, požiadala o vydanie búracieho povolenia na budovu Istropolisu. Kusý považuje toto konanie za neférové, nakoľko už niekoľko rokov upozorňuje na požiadavky, ktoré má mestská časť na nového majiteľa.„V prvom rade očakávame od investora písomnú garanciu, že Istropolis bude nahradený," uviedol starosta s tým, že nemá dôveru voči sľubom a víziám developera. „Videl som už množstvo vizualizácií, ale aj to, ako zmizlo PKO," poznamenal Kusý s tým, že Istropolis nesmie skončiť ako PKO.Nové Mesto požaduje písomný záväzok, ktorým sa developer pod hrozbou sankcie zaviaže, že na mieste súčasnej budovy postaví kultúrno-spoločenské centrum, a to v prvej fáze výstavby projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých častí.Druhou požiadavkou mestskej časti je zachovanie určitých historických artefaktov, ktoré sa nachádzajú v budove Istropolisu. „Treťou požiadavkou je zachovanie stromov, ktoré mestská časť definuje ako hodnotné," priblížil starosta s tým, že tieto stromy môžu byť zachované na pôvodných miestach, prípadne premiestnené.Štvrtou požiadavkou Nového mesta je, aby mestská časť a hlavné mesto mohlo ovplyvňovať konečnú podobu verejných priestorov v okolí budúceho centra. Poslednou požiadavkou je, aby na prízemí nového objektu vznikla miestna škôlka.Vlastníkom budovy Istropolisu a prislúchajúcich objektov je spoločnosť Immocap, ktorá chce objekt na Trnavskom mýte zmeniť na nové centrum so zeleňou a verejnými priestormi. Nový Istropolis je jedným z adeptov na nové Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré v prípade kvalitného projektu prisľúbil štát podporiť sumou 60 miliónov eur.Ďalšími dvoma kandidátmi je projekt v areáli výstavného centra Incheba a projekt Nové Lido od spoločnosti JTRE . O tom, ktorý z troch predložených projektov získa štátnu podporu, by mali rozhodnúť už v najbližších dňoch.