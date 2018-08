ISU: Rezort školstva chce zo zákona vypustiť demokratizačnú zmenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. augusta (TASR) – Je absurdné, ak ministerstvo školstva na jednej strane prezentuje fínsky model ako východisko svojej stratégie rozvoja školstva a na druhej strane sa chystá z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch vypustiť práve to, čo malo viesť k tomuto modelu demokracie na školách. Vo svojom stanovisku to tvrdí Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), ktoré TASR poskytol Vladimír Crmoman.ISU žiada ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby hodnotenie riaditeľov v novom zákone ponechala.tvrdí ISU.Rezort školstva pre TASR uviedol, že navrhol vypustiť ustanovenie týkajúce sa hodnotenia riaditeľov škôl na žiadosť viacerých pripomienkujúcich subjektov. Tie ako dôvod uvádzali, že takéto anonymné hodnotenie nemá výpovednú hodnotu, je duplicitné, keďže riaditeľa hodnotí rada školy, zriaďovateľ, inšpekcia zase pri výkone kontrolnej činnosti.uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Výhradou bolo tiež, že z pohľadu manažérskeho riadenia nie je rozhodujúce, či sa väčšine zamestnancov riaditeľ páči, alebo nie, ale rozhodujúce by mali byť výsledky školy alebo školského zariadenia.dodalo ministerstvo.Nový zákon prináša podľa ISU pomerne málo zmien smerujúcich k zatraktívneniu učiteľského povolania a k transformácii škôl na moderné otvorené inštitúcie. Jeden z bodov navrhnutých ministerstvom vnímala ISU vysoko pozitívne.uviedla ISU. Preto sa jej nepozdáva, že rezort školstva chce uvedenú zmenu zo zákona vypustiť.