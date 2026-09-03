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03. septembra 2026
ISW: Rusi útočia na viacerých úsekoch frontu, prielom sa im nedarí dosiahnuť
Ukrajinské jednotky podnikajú protiútoky, zatiaľ čo ruské územné zisky zostávajú podľa analytikov prevažne pomalé a taktické. Ruské jednotky pokračujú v útočných operáciách na viacerých ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky podnikajú protiútoky, zatiaľ čo ruské územné zisky zostávajú podľa analytikov prevažne pomalé a taktické.
Ruské jednotky pokračujú v útočných operáciách na viacerých úsekoch frontu, no v kľúčových lokalitách Charkovskej, Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti nedosiahli potvrdený prielom. Vyplýva to z hodnotenia amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého ukrajinské jednotky na viacerých miestach zároveň podnikajú protiútoky.
Na severe Charkovskej oblasti a v smere na Velykyj Burluk pokračovali ruské útoky bez potvrdeného postupu. Podobná situácia bola v okolí Kupianska a v smere na Borovu. Ruské zdroje zverejnili zábery, ktoré mali dokazovať postup pri Velykej Šapkivke a Kupiansku, ISW však uviedol, že má dôvody domnievať sa, že materiál mohol byť upravený alebo vytvorený pomocou umelej inteligencie.
Ukrajinské jednotky podnikali v oblasti protiútoky. Aj niektoré ruské vojenské zdroje informovali o ukrajinských operáciách severne od Šyjkivky, pri Ridkodube a Novom a v smere na Katerynivku. Časť ruských vojenských blogerov podľa ISW priznala, že ukrajinské sily postúpili a dosiahli takticky významné úspechy.
Intenzívne boje pokračovali aj v Doneckej oblasti. Ruské jednotky 31. augusta a 1. septembra útočili v smere na Sloviansk, ale bez potvrdeného postupu, zatiaľ čo Ukrajinci podnikali protiútoky severne aj južne od Lymanu. Moskva zároveň posilňuje tento úsek frontu a čoraz intenzívnejšie využíva delostrelectvo proti prístupovým trasám k Sloviansku a Družkivke, čo podľa ISW naznačuje prípravu ďalších útočných operácií.
Ruské sily pokračovali aj v útokoch v smeroch na Pokrovsk a Novopavlivku, no ani tam nezaznamenali potvrdené územné zisky. ISW spochybnil tiež ruské tvrdenia o postupe pri Dobropilli. Zábery, ktoré mali zachytávať ruských vojakov vztyčujúcich vlajku v Novoandrijivke, boli podľa analytikov pravdepodobne upravené alebo pozmenené pomocou umelej inteligencie s cieľom zveličovať ruské územné zisky.
V Záporožskej oblasti podnikali ruské jednotky 31. augusta a 1. septembra obmedzené útoky smerom na Huľajpole, ale bez potvrdeného postupu. Ukrajina súčasne pokračovala v útokoch na ruskú vojenskú techniku a logistické trasy hlbšie na okupovanom území. Ukrajinské drony zasiahli vozidlá na cestách M-14 Rostov - Krym a H-30 Berďansk - Tokmak - Vasylivka severne od okupovaného Tokmaku.
Bez potvrdeného postupu pokračovali ruské operácie aj na severe Sumskej oblasti. Ruskí vojenskí blogeri tvrdili, že ich jednotky vstúpili do Ulanoveho a postúpili pri Potapivke a Sadkoch severozápadne od mesta Sumy. ISW však uviedol, že pre tieto tvrdenia nemá potvrdené dôkazy.
Podľa hodnotenia ISW sa tempo ruského postupu v auguste mierne zvýšilo, širšia jarná a letná ofenzíva Moskvy však zatiaľ neviedla k operačnému prielomu ani k rýchlemu kolapsu ukrajinských obranných línií. Ruské územné zisky zostávajú podľa analytikov pomalé a prevažne taktické aj v oblastiach, do ktorých Moskva sústreďuje značné množstvo vojakov a ďalších zdrojov.
Zdroj: SITA.sk - ISW: Rusi útočia na viacerých úsekoch frontu, prielom sa im nedarí dosiahnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské jednotky pokračujú v útočných operáciách na viacerých úsekoch frontu, no v kľúčových lokalitách Charkovskej, Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti nedosiahli potvrdený prielom. Vyplýva to z hodnotenia amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého ukrajinské jednotky na viacerých miestach zároveň podnikajú protiútoky.
Na severe Charkovskej oblasti a v smere na Velykyj Burluk pokračovali ruské útoky bez potvrdeného postupu. Podobná situácia bola v okolí Kupianska a v smere na Borovu. Ruské zdroje zverejnili zábery, ktoré mali dokazovať postup pri Velykej Šapkivke a Kupiansku, ISW však uviedol, že má dôvody domnievať sa, že materiál mohol byť upravený alebo vytvorený pomocou umelej inteligencie.
Ukrajinské jednotky podnikali v oblasti protiútoky. Aj niektoré ruské vojenské zdroje informovali o ukrajinských operáciách severne od Šyjkivky, pri Ridkodube a Novom a v smere na Katerynivku. Časť ruských vojenských blogerov podľa ISW priznala, že ukrajinské sily postúpili a dosiahli takticky významné úspechy.
Intenzívne boje pokračovali aj v Doneckej oblasti. Ruské jednotky 31. augusta a 1. septembra útočili v smere na Sloviansk, ale bez potvrdeného postupu, zatiaľ čo Ukrajinci podnikali protiútoky severne aj južne od Lymanu. Moskva zároveň posilňuje tento úsek frontu a čoraz intenzívnejšie využíva delostrelectvo proti prístupovým trasám k Sloviansku a Družkivke, čo podľa ISW naznačuje prípravu ďalších útočných operácií.
Ruské sily pokračovali aj v útokoch v smeroch na Pokrovsk a Novopavlivku, no ani tam nezaznamenali potvrdené územné zisky. ISW spochybnil tiež ruské tvrdenia o postupe pri Dobropilli. Zábery, ktoré mali zachytávať ruských vojakov vztyčujúcich vlajku v Novoandrijivke, boli podľa analytikov pravdepodobne upravené alebo pozmenené pomocou umelej inteligencie s cieľom zveličovať ruské územné zisky.
V Záporožskej oblasti podnikali ruské jednotky 31. augusta a 1. septembra obmedzené útoky smerom na Huľajpole, ale bez potvrdeného postupu. Ukrajina súčasne pokračovala v útokoch na ruskú vojenskú techniku a logistické trasy hlbšie na okupovanom území. Ukrajinské drony zasiahli vozidlá na cestách M-14 Rostov - Krym a H-30 Berďansk - Tokmak - Vasylivka severne od okupovaného Tokmaku.
Bez potvrdeného postupu pokračovali ruské operácie aj na severe Sumskej oblasti. Ruskí vojenskí blogeri tvrdili, že ich jednotky vstúpili do Ulanoveho a postúpili pri Potapivke a Sadkoch severozápadne od mesta Sumy. ISW však uviedol, že pre tieto tvrdenia nemá potvrdené dôkazy.
Podľa hodnotenia ISW sa tempo ruského postupu v auguste mierne zvýšilo, širšia jarná a letná ofenzíva Moskvy však zatiaľ neviedla k operačnému prielomu ani k rýchlemu kolapsu ukrajinských obranných línií. Ruské územné zisky zostávajú podľa analytikov pomalé a prevažne taktické aj v oblastiach, do ktorých Moskva sústreďuje značné množstvo vojakov a ďalších zdrojov.
Zdroj: SITA.sk - ISW: Rusi útočia na viacerých úsekoch frontu, prielom sa im nedarí dosiahnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
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