IT Asociácia ocenila schválenie Stratégie digitálnej transformácie

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - IT Asociácia Slovenska (ITAS) víta schválenie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030, ktorú v utorok odobrila vláda SR.ITAS dokument považuje za kľúčový pri tvorbe digitálnej budúcnosti Slovenska. Experti asociácie na príprave materiálu aktívne spolupracovali a pripomienkovali viaceré dôležité oblasti, ktoré sú v stratégii obsiahnuté.skonštatoval v stanovisku pre médiá prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský.Asociácia oceňuje, že v texte stratégie sú identifikované viaceré technologické výzvy, ktorým bude Slovensko čeliť v najbližšom období, akými sú využitie umelej inteligencie, digitálne inovačné huby či tzv. high-performance computing.doplnil Lelovský.ITAS tiež upozornila, že ide o dokument so širokým záberom, ktorý je veľmi odborný.doplnil prezident ITAS Emil Fitoš. Podľa neho sa nedá hovoriť iba o nakupovaní a nasadzovaní digitálnych technológií, transformáciu je potrebné chápať v plnom rozsahu.myslí si Fitoš.Napĺňanie stratégie však presahuje niekoľko volebných období.dodal Fitoš.