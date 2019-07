Italia sa v Petržalke rozvíja, Baresi chváli Slovákov

Franco Baresi, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. júla (TASR) - Leto a šport, leto a futbal, leto a deti, leto a kempy. Spojené nádoby. Letných futbalových táborov je na Slovensku neúrekom a na začiatku júla sa utešene rozvíja tradícia s visačkou najvyššej kvality i slávnych mien. Tento týždeň sa v Bratislave uskutočnil už ôsmy ročník akcie Italia Soccer Camp. V areáli FC Petržalka drala kopačky stovka väčších i menších talentov vo veku od 7 do 14 rokov.Päť etablovaných talianskych trénerov zorganizovalo na záver kempu rozlúčku so súťažným rozmerom. V predkrme slávnostného ukončenia sa pred zrakmi rodičov približne hodinu hrali mini-turnaje v štyroch vekových kategóriách.vyznal sa pre TASR 10-ročný Timi, ktorý vo všetkých troch víťazných zápasoch celkovo 7-gólovej(v príznačnom drese azúrovej farby) vynikol 6 zásahmi. O tri roky starší Šimon si pochvaľoval taliansku náturu:TrénerskýGianluca Angelucci v záverečnom príhovore na oplátku ocenil zverencov:Takáto každoročná odozva organizátorom umožňuje každý rok pritiahnuť do Bratislavy aj zvučné mená z radov bývalých futbalistov, zvyčajne najjagavejšie hviezdy talianskej histórie. Patronát nad akciou mali napríklad Roberto Baggio, Toto Schillaci, či Demetrio Albertini a tento rok Franco Baresi. Majster sveta z roku 1982 a trojnásobný víťaz Ligy majstrov (v ére EPM) v slávnom obrannom štvorzáprahu AC Miláno si pri pohľade na malých futbalistov zaspomínal na vlastné detstvo.Mal som vtedy na majstrovstvách sveta 22 rokov a hoci som na turnaji neodohral ani minútu, bola to pre mňa obrovská skúsenosť. Po troch remízach v skupine nás mnohí odpisovali, no potom prišli víťazstvá nad Argentínou i Brazíliou a už nás nezastavil nikto.Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Potrebovali sme v ňom získať tri body, aby sme aj osemfinálový súboj mohli odohrať v Ríme, čo sa nám aj podarilo, vyhrali sme 2:0."Semifinálová prehra s Argentínou v Neapole zmarila náš sen o titule, konečné tretie miesto bola iba slabá náplasť. Jedenástky boli našim prekliatím, o štyri roky neskôr sme v nich zlyhali vo finále s Brazíliou a jedným z neúspešných exekútorov v rozstrel som bol aj ja.""Taliansko sa po remízach s Paraguajom a Novým Zélandom ocitlo v zložitej situácii, no nikto si nepripúšťal, že by ako obhajca titulu nepostúpilo zo skupiny. Slovensko debutovalo na svetovom šampionáte, nemalo toľko skúsenosti z náročných stretnutí. Opäť sa však potvrdilo, že lopta je guľatá a vo futbale je možné všetko. Slováci odohrali veľmi dobrý zápas.""Tifosi sú veľmi vášniví fanúšikovia a neúspešnú baráž so Švédskom brali ako národnú tragédiu, veď Taliansko nepostúpilo na Mundial prvýkrát v histórii. V našej krajine je futbal veľmi dôležitý, pre mnohých je ako náboženstvo. Ale pod vedením môjho bývalého spoluhráča z národného tímu Roberta Manciniho sa v novom kvalifikačnom cykle začína blýskať na lepšie časy. Roberto priniesol do mužstva novú krv. Podarilo sa mu dobre skĺbiť skúsených hráčov a mladými talentami. Prišlo k zlepšeniu herného prejavu, mužstvo má svoju tvár aj dušu a premietlo sa zo i do výsledkov. Ak bude pokračovať v nastúpenom trende, na EURO 2020 môže preraziť a bojovať o najvyššie méty."Slovensko je krajina, ktorá futbalovo napreduje. Viacerí hráči si urobili veľmi dobré meno aj v talianskej Serii A. Marek Hamšík sa nezmazateľne zapísal do klubovej histórie Neapola, mnoho fanúšikov SSC v ňom videlo druhého Diega Maradonu. Milan Škriniar je veľmi kvalitný hráč a už v mladom veku je jeden z najuznávanejších obrancov v Serii A. Je fyzicky veľmi dobre stavaný, dôrazný v hlavičkových súbojoch. Z vlastnej skúsenosti viem, že podávať konštantne dobré výkony najmú v domácich zápasoch na San Sire nie je vôbec ľahké.""To je ťažká otázka. Dúfam však, že nepotrvá päť rokov, kým AC získa scudetto, či nejakú trofej v európskej klubovej súťaži. AC prežíva zložité obdobie, prišlo k zmene majiteľov i ku generačnej výmene. Ak chcete byť úspešní, musia všetky kolieska do seba zapadnúť. Dôležité je dobre investovať do nových posíl a nájsť vhodné typy hráčov."