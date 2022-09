ITAPA EXPO prinesie exponáty z Dubaja na nábrežie Dunaja

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Už tento víkend, 9. – 10. septembra sa na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave pri Eurovea predstavia technologické inovácie, ktoré mali možnosť vidieť návštevníci EXPO Dubaj 2020 Okrem zaujímavých rozhovorov o inováciách sa môžu návštevníci tešiť na špičkové exponáty. Na výstave sa bude vystavené vodíkový automobil, ktorý vznikol v spolupráci Matador Group Spoločnosť Matador Group je už roky lídrom v oblasti inovácií, vďaka čomu dokážeme rásť aj napriek neľahkej ekonomickej situácii.Naše prepojenie s ITAPA EXPO vzniklo na základe nášho exponátu na výstave EXPO Dubaj 2020, kde sme spolu s Technickou univerzitou v Košiciach prezentovali nádhernú štúdiu MH2 s unikátnym vodíkovým pohonom vyvinutým na Slovensku.Jednou z hlavných kompetencií našej spoločnosti je aktívne podieľanie sa na výskume a vývoji nových technológií, sofistikovaného spájania a implementácie nových technológií aj materiálov pre automobilový priemysel, preto nám účasť na ITAPA EXPO, kde môžeme osloviť mladých ľudí a záujemcov o inovácie, dáva zmysel.Každý exponát je mimoriadne zaujímavý a vynecháme naše nádherné auto, tak nás zaujal najmä robot eLagoon, ktorý je schopný detegovať nečistoty a úniky v odkaliskách, rôznych skládok a vodných nádrži vrátane rádioaktívneho prostredia. Sme presvedčení, že práve toto je dôležitá oblasť nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.Slovensko má obrovský inovačný potenciál, chce to len trocha sebavedomia a efektívnu podporu talentov už na školách. Málo hovoríme o slovenských úspechoch, čo nás robí v očiach nás samých malými. Práve takéto výstavy ako ITAPA EXPO 2022 posúvajú vnímanie inovácií v rámci našej spoločnosti, takže sú cestou ako toto vnímanie podporiť.Automobilová štúdia MH2 je zaujímavá najmä tým, že prezentuje know-how Matador Group a dokazuje, že máme kapacity na to, aby sme vyrobili špičkovú štúdiu nielen po tej dizajnérskej stránke “na papieri”, ale dokážeme ju aj zrealizovať. A keď k tomu prirátame aj unikátny čisto slovenský vodíkový pohon z Košickej univerzity, tak môžeme byť pri pohľade na tento exponát skutočne hrdí.Paradoxne to bol záujem o kúpu štúdie MH2, čo je dokaz toho, že sa podarila a zaujala. Prirodzene, nie je na predaj. Možno tesne za záujmom o auto, sa umiestnil záujem o vodíkový pohon, ktorý naznačuje, že vodík ako prvok vníma veľké množstvo ľudí ako hlavného nositeľa energie pre tretie tisícročie na celom svete.