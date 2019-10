ITAS: Nedostatok IT špecialistov v SR môžu vyriešiť aj ukrajinskí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) – Problém nedostatku IT špecialistov na Slovensku a klesajúci počet študentov v tejto oblasti by mohli vyriešiť aj ukrajinskí študenti. Uviedol to prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. ITAS s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) v Bratislave začali s ukrajinskými univerzitami spoluprácu, výsledkom ktorej je v aktuálnom akademickom roku 12 ukrajinských "itečkárov" študujúcich na Slovensku. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu ITAS Juraj Kadáš.Projekt spoločných študijných programov s ukrajinskými univerzitami sa začal v roku 2017. Prví študenti na Slovensko pricestovali v júni 2018 z Charkova. Výsledkom pilotného projektu sú piati študenti, ktorí absolvovali štúdium na Slovensku a rozhodli sa tu ostať aj pracovať.V akademickom roku 2019/2020 prišlo na VŠEMVS z ukrajinských univerzít 12 študentov. Lelovský uviedol, že filozofia projektu je jednoduchá. ITAS podľa jeho slov nadväzuje spoluprácu s tamojšími univerzitami a motivuje talentovaných študentov k štúdiu na Slovensku. Ak študent prejde vstupným pohovorom a testom IT zručností, prichádza na Slovensko do firmy, ktorá mu poskytne finančné zázemie a 15-mesačnú prax. Zároveň nastupuje do druhého ročníka magisterského štúdia, počas ktorého mu škola zabezpečí vzdelanie v oblasti manažmentu, naučí ho po slovensky a umožní mu absolvovať doplnkové kurzy a certifikáty z programovania.uviedol Lelovský. Podľa neho je dôležité, že sa do projektu aktívne zapojili nielen IT firmy, ale aj banky.Kvestor a predseda správnej rady VŠEMVS Ľuboš Cibák verí, že počet ukrajinských študentov na spoločných programoch sa v krátkom období podarí ešte významne zvýšiť.dodal.Do projektu sa zapojila aj Európska migračná agentúra a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.