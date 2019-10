Itrinity je najrýchlejšie rastúcou technologickou spoločnosťou v SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - V tohtoročnom, v poradí už 20. ročníku rebríčka Deloitte CE Fast 50 pre najrýchlejšie sa rozvíjajúce technologické spoločnosti v strednej Európe sa umiestnili tri slovenské spoločnosti. Okrem toho sa dve slovenské spoločnosti umiestnili v kategórii vychádzajúce hviezdy (Rising Stars).Na štvrtom mieste v stredoeurópskom rebríčku a na čele pomyselného slovenského rebríčka sa umiestnila softvérová spoločnosť itrinity, ktorá poskytuje riešenia na základe SaaS pre online marketing. Spoločnosť dosiahla za vykazované obdobie rast na úrovni 3066 %.Okrem itrinity sa v hlavnom rebríčku umiestnili ďalšie dve spoločnosti. Na siedmom mieste spoločnosť SuperScale, ktorá pomáha zvyšovať príjmy z mobilných hier prostredníctvom segmentácie, cenotvorby a zamerania umiestnených virtuálnych produktov. Spoločnosť vykázala rast tržieb za posledné štyri roky na úrovni 1933 %. Na 42. mieste sa umiestnila spoločnosť špecializujúca sa na netradičné poštové služby Zelená pošta s rastom 489 %.Úspešné boli slovenské firmy aj v kategórii vychádzajúce hviezdy, kde sa umiestnili dvaja zástupcovia. Na treťom mieste sa umiestnila slovenská spoločnosť Shop Support so špecializáciou na poskytovanie komplexných expanzných služieb pre e-commerce v strednej Európe, ktorá zaznamenala rast 1121 %. Na ôsmom mieste je spoločnosť Exponea s rastom 761 %, ktorá poskytuje pomoc e-shopom pri expanzii do zahraničia.uviedla Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka spoločnosti Deloitte na Slovensku.V správe, ktorá zoraďuje a uvádza profily 50 najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v regióne, je ako najrýchlejšie rastúca spoločnosť s priemerným tempom rastu vo výške 5734 % za obdobie 2015 až 2018 litovská spoločnosť Voltas IT. Bola založená v roku 2014 a zaoberá sa vývojom cenovo dostupného a jednoducho použiteľného automobilového diagnostického systému, ktorý je určený vodičom na ich každodenné používanie. Jej rast je aj naďalej rýchly, každý deň sa do systému pripojí prostredníctvom smartfónov až 1000 nových používateľov.Druhou spoločnosťou v poradí je minuloročný víťaz, spoločnosť Prusa Research z Českej republiky s tempom rastu 4527 %. V súčasnosti patrí medzi konzistentne najinovatívnejšie spoločnosti v odvetví 3D tlače na svete. V priebehu roka založila spoločnosť aj otvorenú dielňu PrusaLab, ktorú môže navštíviť ktokoľvek, kto sa zaujíma o 3D tlač.Tretie miesto patrí českej spoločnosti Blindspot, ktorá bola založená v roku 2014, a zameriava sa na vývoj širokej škály riešení pomocou umelej inteligencie. Dnes má viac ako 50 špecialistov, ktorí dodávajú riešenia upravené na mieru klientom na celom svete v odvetviach, ako napríklad výroba, maloobchod, kybernetická bezpečnosť, automobilový priemysel, fintech a pod. Na piatom mieste sa nachádza chorvátska spoločnosť Prati, ktorá uviedla na trh platformu na online nakupovanie Bazzar.