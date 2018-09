Iuventa hrá proti Amsterdamu dvakrát doma. Hatalčík: Dvojsečná zbraň

Vladimíra Kišíková z Michaloviec v treťom zápase finále play off MOL ligy v hádzanej žien o majstra SR HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič



Pohár EHF, 1. kolo:



sobota, 8. septembra:



17.30: OTTO Work Force/VOC Amsterdam - Iuventa Michalovce (v Michalovciach)



nedeľa, 9. septembra:



17.30: Iuventa Michalovce - OTTO Work Force/VOC Amsterdam

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 7. septembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce nastúpia počas najbližšieho víkendu na dvojzápas prvého kola Pohára EHF. Obe stretnutia proti OTTO Work Force/VOC Amsterdam odohrajú na palubovke v domácej Chemkostav aréne, čo považuje tréner Peter Hatalčík za dvojsečnú zbraň. Pre jeho zverenky ide o návrat do pohárovej Európy po dvoch rokoch, preto netaja ambíciu zotrvať v Pohári EHF čo najdlhšie.uviedol Hatalčík pre stránku michalovského klubu. Pre Michalovčanky ide o návrat do pohárovej Európy po roku absencie, preto sa na stretnutia tešia a veria, že v EHF budú pokračovať aj po víkendovom dvojzápase.poznamenala Tetjana Fiľková-Trehubová.Michalovčanky si medzičasom naštudovali hru súperiek a vedia, čo majú od nich očakávať.povedal Hatalčík. Výhodou slovenského zástupcu by malo byť domáce prostredie, iba na to sa však spoliehať nechce.zaželal si Hatalčík. Jeho zverenky sa v prípade postupu stretnú s dánskym tímom Nykobing Faster.