Ivan Korčok bude kandidovať v prezidentských voľbách, hlavným cieľom a ambíciou je pomôcť Slovensku (video+foto)

aktualizované 30. augusta 12:06



30.8.2023 (SITA.sk) -Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa v prezidentských voľbách v roku 2024 bude uchádzať o post hlavy štátu ako občiansky kandidát. Informoval o tom v stredu na tlačovej besede v Banskej Bystrici.Ako uviedol, od tohto momentu sa bude sústrediť na zozbieranie 15-tisíc podpisov. „Mojím hlavným cieľom a ambíciou je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, budem sa snažiť niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje a aká bude jej budúcnosť. Nie je mi to ľahostajné," uviedol Korčok.Chce tiež využiť svoje 30-ročné skúsenosti zo služby Slovensku, ako aj svoje skúsenosti z politiky. „Chcem ponúknuť nadstraníckosť a zároveň chcem ponúkať občanom SR jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať, jasné postoje k tomu, čo treba urobiť, aby sa v krajine žilo lepšie. Je najdôležitejšie urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensku žilo lepšie a predpokladom je fungujúci štát a dobré a kvalitné služby, ktoré štát poskytuje občanom,"Podľa exministra diplomacie je potrebné, aby sa Slovensko vymanilo zo stagnácie. Ako ďalej uviedol, vo svojej kampani chce hovoriť aj o hodnotách, ktoré sú ukotvené v ústave, ale aj o hodnotách, akými je napríklad vlastenectvo.Korčok ubezpečil verejnosť, že si uvedomuje, v akom politickom kontexte ohlasuje svoju kandidatúru. „Sme mesiac pred parlamentnými voľbami . Chcem podčiarknuť, že od tohto momentu nevstupujem do prezidentskej kampane, pretože v popredí je vrcholiaca kampaň politických strán,"Pre svoju kampaň sa bude Korčok uchádzať o finančnú podporu a príspevky. „Mojimi hodnotami sú oddanosť a vernosť Slovenskej republike, princípy právneho štátu, tolerancia, rešpekt voči všetkým demokratickým názorovým prúdom a menšinám žijúcim v našej krajine," vyhlásil Korčok na svojej domovskej stránke s tým, že sa hlási k odkazu novembra 1989.Súčasne však napísal, že nesľubuje nič, čo nemôže splniť. To, čo však sľubuje je, že urobí všetko, čo je v možnostiach a kompetenciách prezidenta, aby sa život na Slovensku zlepšil a aby sa prekonalo zaostávanie Slovenska.„Toto je základnou podmienkou, aby mladá generácia spájala svoju budúcnosť so Slovenskom, nehľadala lepší život mimo našej krajiny a v duchu solidarity sme boli schopní poskytnúť cielenú a udržateľnú pomoc sociálne slabším a najmä tým, ktorí sú bez vlastného pričinenia na ňu odkázaní," vysvetlil Korčok.Je súčasne aj toho názoru, že členstvo v NATO a EÚ neohrozuje suverenitu Slovenska a bilanciu členstva vníma ako pozitívnu. Ako výzvu vidí efektívnejšie využitie členstva v EÚ. „EÚ nie je ani nekritizovateľná ani dokonalá, ale členstvo v nej nemá alternatívu," doplnil Korčok.Slovensko podľa exministra diplomacie potrebuje dobudovať štátnosť a upevniť demokratické inštitúcie, aby občania znovu získali dôveru v štát. Ako Korčok ďalej napísal, je potrebné prekonávať bariéry medzi názorovými tábormi a chce dopomôcť tomu, aby sa konzervatívci a liberáli, kresťanskí a sociálni demokrati, pravičiari či ľavičiari začali rozprávať medzi sebou, nielen o sebe.Korčok bol od roku 2020 do 13. septembra 2022 ministrom zahraničných vecí, nominovala ho strana Sloboda a Solidarita . Pôsobil tiež ako veľvyslanec Slovenska v USA, bol tiež veľvyslancom v Nemecku, radcom a Chargé d’affaires na veľvyslanectve vo Švajčiarsku. V rokoch 2009 – 2015 bol stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Bývalý šéf rezortu diplomacie informoval verejnosť o zvažovaní svojej kandidatúry 21. júla, a to niekoľko hodín po tom, čo súčasná prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že v budúcoročných prezidentských voľbách nebude kandidovať. Ako sa Korčok v júli vyjadril, je si vedomý toho, že je v spoločnosti dopyt po zachovaní vysokej miery dôvery voči úradu hlavy štátu.„Zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky, to, ako komunikovala a ako reprezentovala Slovenskú republiku," vyhlásil Korčok. Prezidentka Čaputová mu nepriamo vyjadrila podporu, keď v diskusii na festivale Pohoda uviedla, že dúfa v jeho kandidatúru.