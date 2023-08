Ivan Korčok bude kandidovať za prezidenta

Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia chce ísť do volieb ako občiansky kandidát. Svoje rozhodnutie oficiálne oznámil v stredu v rodnej Banskej Bystrici.





"Mojím hlavným cieľom je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, chcel by som niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje. Chcem ponúknuť moju skúsenosť z 30 rokov služby Slovenskej republike, nadstraníckosť a zároveň jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať," uviedol Korčok.Podľa Korčoka Slovensko dlhé roky prešľapovalo na mieste a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa krajina vymanila zo stagnácie. V kampani chce hovoriť aj o téme vlastenectva a otázke ukotvenia Slovenska."Za ostatné obdobie cítim, že túto dôležitú tému a ešte dôležitejšiu hodnotu nám zobrali z rúk a privlastnili si tí, ktorí hovoria, že je rozpor medzi tým, že niekto sa môže hrdo hlásiť k svojej krajine a zároveň byť Európanom," povedal exminister zahraničia. V kampani plánuje hovoriť aj o ukotvení Slovenska, verejnosti chce vysvetľovať význam a prínos inštitúcií, do ktorých ako krajina patríme.Korčok svoju kandidatúru oznámil vo svojom rodnom meste, podľa jeho slov po období zvažovania už nevidel dôvod toto rozhodnutie odďaľovať. Ako uviedol, uvedomuje si, v akom domácom politickom kontexte sa Slovensko v súčasnosti nachádza. Od parlamentnej kampane sa plánuje držať bokom, v najbližších týždňoch sa chce venovať zberu podpisov v regiónoch. O svojej vízii ako prezidentského kandidáta chce podrobnejšie informovať po septembrových parlamentných voľbách.Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.Súčasnej prezidentke SR Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať.

Správu aktualizujeme.