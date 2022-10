Ivan Korčok odmietol ponuku SaS ďalej sa angažovať v slovenskej politike

2.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok odmietol ponuku predsedu strany SaS Richarda Sulíka ďalej sa angažovať v slovenskej politike. Táto ponuka predpokladala jeho významné zapojenie do vnútornej politiky na Slovensku.Korčok je ale rozhodnutý ukončiť súčasnú etapu svojho politického pôsobenia. Bývalý šéf slovenskej diplomacie to uviedol v statuse na sociálnej sieti.Svoje rozhodnutie zdôvodnil presvedčením, že do významných pozícií vo vnútornej i straníckej politike by sa mal človek dostať prirodzene, prostredníctvom získania mandátu vo voľbách, čo ale nie je jeho prípad. Korčok je tiež presvedčený, že aktuálny vývoj na domácej politickej scéne sa v najbližšom čase bude odohrávať najmä v parlamente, ktorého nie je súčasťou.