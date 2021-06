Ivan Makatura na konferencii SLOVENSKÉ (SM)ART CITY: ”Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov.”

Podporovatelia: TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia

Produkčný partner: VNET, Slido, Upcoming Tell your story

VNET, Slido, Upcoming Tell your story

Mediálni partneri: SITA, Nextech, StartitUp, isamosprava.sk, in.ba, Prepriemysel.sk, Education.sk, Archinfo.sk





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Techevents.eu sa po COVID prestávke vrátila so svojou. Diskusie na tému SLOVENSKÉ (SM)ART CITY - Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach - buďme pripravení! sa konaliza účasti. Tí spoločne poukázali na úskalia aa hrozby"Ak chcú byť slovenské mestá naozaj inteligentné, majú pred sebou ešte veľa práce. Okrem toho, corona a povinný home office otvorili útočníkom nové možnosti, preto by sme mali naozaj zvýšiť pozornosť. Aj v diskusiách sme viackrát počuli, že prevencia je lepšia než riešenie následkov kybernetických útokov. Veľmi si vážim každého jedného z diskutujúcich, jeho názor a aj spätnú väzbu na konferenciu, ktorá bola z hľadiska odbornej stránky opäť špičková!” hovorí, ktorá konferenciu organizovala. "Ako vyplynulo z diskusie, celá táto téma sa v konečnom dôsledku dotýka občanov. S cieľom chrániť nielen ich fyzickú, ale aj online bezpečnosť, by mestám a obciam malo záležať na vzdelávaní sa v témach kybernetickej bezpečnosti, pretože len tak sa sa môžu stať rovnocenným partnerom pre dodávateľov inteligentných riešení. Práve preto sme spolu s partnerompripravili rad špecificky orientovaných kurzov zameraných na praktické zručnosti . Prvým z nich je kurz Informačné technológie a kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe , ktorý je už teraz dostupný v mimoriadne výhodenj zľave na našej vzdelávacej platforme Edumy.academy ,” dodávaTémouboliv jej úvode uviedol, že na Slovensku nemáme Smart Cities, ale Smart Villages, v ktorých sa oproti mestám prejavujepretožena implementáciu nových technológií, ktorú si už vyžaduje aj. "Zo zákona o. i. vyplýva, že každá obec musí mať dátového odborníka. Rámec povinností je značný a obce naň neboli pripravené ani finančne, ani odborne. Vo všeobecnosti hovoríme o sume tvoriacej 0,2-1 % z objemu celkových nákladov obce,” hovoríPre obce je to šok, pretože ešte donedávna sa ochrany údajov týkalo len všeobecné nariadenie GDPR. "Obce by napriek tomu nemali byť z dvoch nových lokálnych právnych predpisov prekvapené. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a Zákon o kybernetickej bezpečnosti predsa obsahujú len spresnené povinnosti z nariadenia o GDPR,” hovorí. Podľa, si však mestá a obce mysleli, že Zákon o kybernetickej bezpečnosti bude len ďalší šuflíkový projekt ako GDPR. Zdá sa, žeaj napriek tomu, žeDiskusia otvorila aj otázku, ktorej. "NSKB je len zastrešujúcim dokumentom. Ďaleko podstatnejším je Akčný plán,” hovorívšak v súvislosti s dokumentmi poukazuje na: "NSKB a Akčný plán obsahujú kvantá informácií, ktoré obce musia nielen nasávať, ale aj implementovať, čo sa nedá stíhať.” A aj keďsúhlasí, zároveň upozorňuje, že aj keď. Práveje totiža ak sa nič nezmení, tak obce budú. "U mnohých starostov sa prejavuje aj, a tak si často. Tým sa, na ktorú majú v praxi právo,” hovorípritom zdôrazňuje, že, no. Otázky týkajúce sa objemu dát a ich atribútov sú podľazároveň aktuálnym štádiom Smart City konceptu na Slovensku.však, na ktorú ako krajina ešte nie sme pripravení.tak, aby sme rešpektovali aj? "Viem si predstaviť súčinnosť so štátom, ako to bolo napríklad v otázke dotácie na nájom, kedy štát v spolupráci so Slovak Business Agency zriadil tzv. klientske centrá,” hovorí. Ak by sme sa však v otázke Smart Cities chceli, celý koncept by mal ísť ruka v ruke. "V Čechách sme presadili výnimku, podľa ktorej obec nemôže dostať pokutu od štátu z dôvodu porušenia nariadenia o GDPR. Je to len prelievanie peňazí z jedného štátneho vrecka do druhého. Ak však obec udá občan, tak je v prípade preukázania viny povinná uhradiť mu majetkovú aj nemajetkovú ujmu,” vysvetľuje, pričomsú podľa. "Zraniteľné sú najmä orgány štátnej správy, banky, telekomunikačný sektor, energetika a zdravotníctvo. Samotné mestá momentálne nie sú stredobodom útokov, ale treba povedať, že hranica medzi rizikovými a menej rizikovými oblasťami sa postupne zmenšuje,” hovoría zároveň upozorňuje, že, čo môže spôsobiť škody s dosahom až na zdravie a život obyvateľov. O kybernetických útokoch sa však často nehovorí, preto si mnohí myslia, že sa na tieto témy vzťahuje embargo. "Nejde o informačné embargo, ale médiá sa o útokoch nemajú ako dozvedieť. Oprávnený hovoriť o nich je len postihnutý štatutár, ktorý túto informáciu nezverejní, pretože ju považuje za reputačné riziko a bojí sa ďalšieho útoku,” vysvetľujedopĺňa, že. Ten sa hlási, ktorá keď vyhodnotí závažnosť na vyššom leveli,sa venovala. Tie, ktoré spĺňajú najvyššie kritériá, máme podľa, na Slovensku a v Česku, je v tejto otázke: "Vyššieho počtu inteligentných miest na Slovensku sa desím, pretože ak sa v oblasti kybernetickej bezpečnosti nič neudeje, tak Smart Cities je istá cesta do problémov.” Súhlasí s ním aj, ktorý poukázal na to, že. "Samospráva túto oblasť doteraz nikdy neriešila, nie sme na to pripravení a nejde len o technológie a systémy, ale aj o ľudský kapitál a procesy. Tieto otázky nemáme zodpovedané, na čo poukázal aj samotný COVID,” vysvetľuje, pritom tvrdí, žePozitívom je, žedokázali počas covidu. "Pandémia sa v kontexte miest prejavila nielen zdieľaním pracovných skúseností, ale aj sharingom zamestnancov, ktorý tu doteraz nikdy nebol. A toho sa treba chytiť, pretože ak si odborníkov nepožičiame, tak pre každú obec jednoducho dostupní nebudú,” hovorívidí akoaja to, ženamiesto toho, aby ju vnímali z dlhodobého hľadiska. "Nekoncepčne lepené kroky sa stávajú deravými, a tie sú z pohľadu bezpečnosti rizikové,” vysvetľuje. Okrem toho. "Mestá a obce si nedokážu predstaviť, aké dopady môže mať kybernetický útok, preto si nevytvorili ani dostatočné budgety na ich odvrátenie,” konštatuje. Jeho názor dopĺňa aj, podľa ktorého je kľúčovou cena. "Bezpečnosť nevidieť, kým nenastane problém, preto sa na nej najlepšie šetrí. Budúcnosť nám to ale spočíta,” uviedolvidíakozas: "Čím viac smart riešení budeme mať, tým viac zraniteľní budeme.” Je preto logické, že. Útočníci sú pritom vedomostne ďaleko pred nami, preto sú podľa. Pre. S cieľompretonavrhuje. "Kybernetická bezpečnosť sa stáva súčasťou bezpečnosti ako celku. Jej štandardizovanú úroveň by preto štát mal doručiť pre všetky systémy, ktoré spracúvajú dáta na základe legislatívy. Je to však otázka zmeny celkovej kultúrnej paradigmy a nášho vnímania. Aj preto by sme o kybernetickej bezpečnosti mali hovoriť ako o súčasti bežného života a urobiť z nej súčasť vzdelávania už na základných školách,” vysvetľujeby mal podľaposkytnúť, ku ktorým treba podľaakonavrhuje. Ten urobí, z ktorej vyplynútotiž zdôrazňuje, že. Podľaje preto dôležité o týchto témachje táto oblasť podľa, i keďtvrdí, že. Hackeri sa však napriek tomu chytajú len veľmi ťažko. "Ak k útoku dôjde, vo väčšine prípadov sa najskôr sanujú škody a zachraňuje situácia, až potom sa dohľadávajú stopy. Len v ideálnych podmienkach sa to deje súčasne,” vysvetľujevšak upozorňuje, že. Svet nám však podľaukazuje viaceré prípady, kedy sa páchateľov podarilo identifikovať. "Problém je, že útoky ľudia nechcú nahlasovať, pretože neveria, že ich polícia objasní. Určite to však treba hlásiť, pretože len tak môžeme docieliť kapacitné posilnenie policajných zložiek,” vysvetľujesa venovala, ktoré je dosť problematické, napriek tomu mámeaj. Jedným z nich je. A tie, ako ukázal covid,. "Štát by mal garantovať možnosť pripojenia sa na optickú či 5G sieť, pretože to lokálni aktéri nevedia zabezpečiť nehovoriac o tom, že obce nemajú zdroje na takéto kompletné riešenia,” konštatujeAk sa na tému, takpodľa, práve. "Okrem integrácie bude kľúčovou úlohou ministerstva aj nastavenie prostredia tak, aby čo najlepšie podporilo vznik inovácií a ich efektívne využívanie. Aktuálne preto pripravujeme integrované územné stratégie a integrujeme územné investície,” uvádza. Podľaje všakPre. "Ako prvý si dôležitosť kybernetickej bezpečnosti uvedomil súkromný sektor. Kvalitná ochrana dát je totiž súčasťou konkurenčnej výhody, ktorú samospráva nepoužíva. Preto nebol dôvod, aby sa touto témou bližšie zaoberala,” uviedla, ktorá poukázala aj na. K jej názoru sa prikláňa aj, ktorý povedomie vníma ako kľúčovú záležitosť a oblasť, v ktorej musíme akcelerovať., z ktorého sa budú. "Kybernetickú bezpečnosť bude Plán obnovy riešiť aj v tom zmysle, že ľudia, ktorí pracujú s údajmi, budú musieť mať príslušné vzdelanie s cieľom zamedziť základným chybám,” vysvetľujeje všaka nesúhlasí s tým, že. "Tieto riešenia sa nedajú aplikovať celoplošne, preto ani riešenia Plánu obnovy nemajú zostať len na centrálnej úrovni, kde do nich investujeme milióny a potom zistíme, že v spodnej úrovni sa nám to celé zosypalo. Vždy sa začína oddola, preto netreba robiť nadstavbu, kým nemáme základ! A tie samosprávy, ktoré ten základ majú, treba podporiť a verte, že potiahnu aj ďalších,” vyzývaďalej doplnila, že treba viac, pretože veľapráve. "Veľmi málo sa tiež hovorí o dobrej praxi, preto chceme, aby mestá, ktoré majú spoločné problémy, ich spoločne aj riešili a zdieľali ich medzi sebou,” vysvetľujeJednou z posledných otázok diskusie bola. Ako hovorí. "Treba si uvedomiť, že státisícové investície na kybernetickú bezpečnosť bude musieť vynaložiť aj tá najmenšia obec, čo sa bez pomoci štátu nedá. Štát na to však v Pláne obnovy nemyslí, a práve tu cítiť chýbajúcu diskusiu so samosprávou. Potrebné bude preto nájsť zdroje v nasledujúcom operačnom programe. A ak nebudeme úspešní, chcem vyzvať štátne orgány, aby umožnili uplatniť si oprávnený náklad tým, ktorí to budú potrebovať. Problém kybernetickej bezpečnosti predsa nespočíva len v jednorázovej investícií, ale aj v pravidelnom udržiavaní. A ak nás štát odignoruje, dáta občanov nebude možné chrániť,” apelujeKonferenciu SLOVENSKÉ (SM)ART CITY sa organizátorom podarilo usporiadať najmä vďaka hlavným partnerom, ktorými sú spoločnosti, a podporovateľovi. Vďaka organizátora však patrí aj všetkým ďalším partnerom:ELTODO SK, SHIELD TECHVšetky diskusie budú opäť spracované v archívoch ako podcasty a aj ako videá na YouTube kanáli organizátora, ktorý okremrealizuje prostredníctvom Edumy.academy aj. Pre viac informácií sledujete nás sledujte aj na sociálnych sieťach LinkedIn Informačný servis