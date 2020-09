Ivan Rakitič opúšťa Barcelonu, po šiestich rokoch sa vracia do FC Sevilla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dlhoročná opora futbalistov FC Barcelona Ivan Rakitič sa po šiestich rokoch vracia do FC Sevilla . Tridsaťdvaročný chorvátsky reprezentant už v staronovom pôsobisku podstúpil lekársku prehliadku.Kluby sa dohodli na odstupnom 1,5 milióna eur s možným navýšením až na 9 miliónov eur. Rakitič so Sevillou podpísal kontrakt do júna 2024.