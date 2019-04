Ivan: Štát urobil v dohode so zhotoviteľom na D1 Višňové veľké ústupky

Na snímke stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Vo Višňovom dňa 6. marca 2019. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. apríla (TASR) – Riešenie situácie na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je najväčším dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd). Štát urobil v dohode o ukončení prác so zhotoviteľom obrovské ústupky. Uviedol to poslanec opozičnej SaS Miroslav Ivan v rozprave k jedinému bodu mimoriadnej schôdze.Poslanec poukázal na to, že v prípade dohody musia ustúpiť obe strany. V prípade Višňového podľa nehoUviedol, že prípadné spory budú riešené medzinárodnou Komisiou pre riešenie sporov a ak budú námietky, riešiť sa budú arbitrážou v Rakúsku." dodal.Ako ďalej podotkol, možnosť odstúpenia od zmluvy mal objednávateľ po tom, ako nebol dodržaný ktorýkoľvek z míľnikov na tejto stavbe a meškal tri mesiace. Namiesto odstúpenia od zmluvy, keď zhotoviteľ nedodržiaval termíny, sa však štát podľa nehoPoslanec Mostu-Híd Peter Antal však reagoval, že v prípade odstúpenia by sa nestihol termín do roku 2023 tak, aby mohli byť využité eurofondy.Ivan zároveň kritizoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR avizovalo zriadenie dopravnej autority, doposiaľ však podľa neho nič v tomto zmysle predložené nebolo.ozrejmil.Zároveň nerozumie tomu, prečo ministerstvo brzdí liberalizáciu železničnej dopravy.vyhlásil Ivan s tým, že namiesto toho sa posilňuje monopol Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) poznamenala, že za ministra Érseka sa zvýšil objem peňazí, ktorý išiel do železníc. Ivan vyčítal ministrovi aj stav ciest prvej triedy. "apeloval na neho Ivan.Pripustil, že fondy na rezorte dopravy sa čerpajú lepšie ako na ostatných ministerstvách, ale je toV súvislosti s realokáciou európskych financií skonštatoval, že eurofondy majú byť naozaj prioritne investované do dopravnej infraštruktúry. Zdôraznil však, že sa realokuje aj v rámci operačných programov prioritných osí rezortu.