Ivo Bič, niekdajší spevák kapely Peter Bič Project, predstavil videoklip Unavený

Meno Ivo Bič bolo posledné roky skloňované s populárnou kapelou Peter Bič Project, v ktorej bol hlasom i tvárou dlhých deväť rokov. Po ukončení spolupráce s projectom sa rozhodol spievať a tvoriť sólovo. Pre Iva Biča sólová jazda nie je žiadna novinka. Pred vstupom do hudobnej skupiny stihol získať tretie miesto v speváckej súťaži Košický zlatý poklad, vyhrať súťaž Coca Cola Popstar, ale aj vydať album s názvom Do you wanna. Po boku sympatického speváka aktuálne stoja ďalší bývalí členovia kapely Jozef Zima, Vlado Čekan, či Zoli Tóth. Práve s klávesákom a producentom Zolim naviazal na svoje absolútne začiatky. Hudobník sa pred rokmi podpísal ako spoluautor spomínaného albumu. Naladení na rovnakú strunu, opäť stavili na spoločnú tvorbu a predstavili videoklip Unavený. „So Zolim sme dlhoroční priatelia a keďže máme spoločnú autorskú minulosť, bolo zaujímavé to opäť skúsiť. O to viac, že máme omnoho viac skúseností, ja v speve , Zoli v hudobnej produkcii. Začali sme pracovať na nových songoch a celkom sa nám to zapáčilo. Aj reakcie na nové pesničky nás utvrdzovali, že to môže byť zaujímavé,“ vyjadril sa Ivo Bič o staronovej spolupráci.

Skladba Unavený nebola prvotina v znovuzrodenej spolupráci. Medzi náhodnými poslucháčmi, ktorým piesne predstavili, však zafungovala najviac. Čerstvá novinka prvotne ožila textom, ktorý bol následne zhudobnený. Text skladby napísala Adriana Krúpová, herečka Štátneho divadla Košice. „ V podstate mi ju “dohodila” moja žena – jej kolegyňa z divadla. Adrianin sen bol písať texty pesničiek a keďže som vedel, že je zdatná pisateľka, úplne som sa nebránil,“ prezradil spevák, ako to bolo s textom piesne.

Po obdržaní textu sadol za klavír, začal hrať a text do melódie jednoducho začal spievať. „Dávalo mi to zmysel i emóciu, a tak sme sa do toho pustili aj so Zolim v štúdiu a skladba bola na svete.“

Novinka sa dostala do sveta prostredníctvom videoklipu

Vizuálnu podobu piesne má na svedomí režisér Marko Procházka, ktorý sa pýši spoluprácami so slovenskou hudobnou špičkou. Atmosféru a emóciu klipu umocnili prekrásne priestory kaviarne a Boutique Hotela Slávia v Košiciach, kde sa video nakrúcalo. Hlavnej úlohy sa po boku Iva Biča zhostila priateľka jeho švagra, Diana. „Pôvodne sa v klipe mala objaviť profi herečka. Na poslednú chvíľu však ochorela, tak sme improvizovali. Na natáčanie ma prišla podporiť aj moja manželka a jej brat so spomínanou čajou Dianou. V snahe vyriešiť situáciu, švagor neváhal a vedomý si estetických kvalít svojej priateľky, jej okamžite prikázal nastúpiť na pľac,“ priblížil spevák krušné chvíle počas natáčania klipu. Napokon všetko dobre dopadlo, keďže na mieste bola prítomná aj Ivova polovička, herečka štátneho divadla Košice, Katarína Horňáková. Fešnú hereckú amatérku vzala pod svoje krídla a pomáhala z hľadiska dramaturgie i hereckých rád. Zaujímavosťou je, že sa novinka natáčala v noci. „Kaviareň Slávia je jeden z najpopulárnejších podnikov v Košiciach. Večne praská vo švíkoch. Nechceli sme narušiť chod prevádzky a bola to teda riadna “nočná šichta”. Skončili sme o siedmej ráno a myslím, že titul “unavený” sme naplnili do bodky.“

Ivo Bič, po boku Zoliho Tótha, Jožka Zimu a Vlada Čekana aktuálne ďalej zarezávajú a tvoria nové skladby. Chlapci majú ambíciu hudobným nadšencom v budúcnosti ponúknuť i ďalšie autorské pesničky a aj videoklipy. „Pri piesni Unavený rozhodne neskončíme. Tešíme sa, že časom predstavíme aj ďalšie skladby z našej dielne,“ dodal na záver večne usmiaty spevák.