IVO vyzýva na neschválenie dlhšieho moratória na prieskumy

Bratislava 27. septembra (TASR) – Inštitút pre verejné otázky (IVO) vyzýva poslancov na neschválenie predĺženia moratória na zverejňovanie prieskumov politických preferencií. Aj terajšiu právnu úpravu považujú za odporovanie právu občanov na informácie.Podľa nich je súčasný návrh. Vtedy je totiž podľa IVO volebná súťaž najintenzívnejšia.Inštitút si vysvetľuje zámer politikov obavami, že by neuspeli v politickej súťaži, takže sa podľa nich snažia zabrániť prostredníctvomLehota na zákaz uverejňovania predvolebných prieskumov by sa mohla predĺžiť z aktuálnych 14 na 30 dní pred voľbami. Zmenu chce predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s tým súhlasí a lehotu by predĺžil aj na 60 dní.