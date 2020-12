Izrael a Maroko smerujú k normalizácii vzťahov, Trump potvrdil štvrtú arabsko-izraelskú dohodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil už štvrtú arabsko-izraelskú dohodu o normalizácii vzťahov v priebehu ostatných štyroch mesiacov.Najnovšie s obnovením diplomatických a ďalších väzieb so "židovským štátom" súhlasilo aj Maroko. V priebehu nedávnych týždňov tak učinili aj Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Sudán.Izrael a Maroko opätovne otvoria zastupiteľské úrady v Rabate a Tel Avive a plánujú aj zriadenie veľvyslanectiev. Ako súčasť dohody USA uznajú nárok Maroka na sporný región Západná Sahara, niekdajšie španielske územie na severe Afriky.Pred vznikom Izraela v roku 1948 bolo Maroko domovom veľkého počtu židovských obyvateľov. Stovky tisíc izraelských Židov dodnes sledujú ich rodové línie do Maroka, kde stále žije niekoľko tisíc príslušníkov tohto národa. Každoročne do Maroka vycestuje približne 50-tisíc Izraelčanov.