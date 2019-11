Izrael a militanti z Gazy nenaznačujú možnosť uzavretia prímeria

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/Gaza 13. novembra (TASR) - Po relatívne pokojnej noci palestínski radikáli z pásma Gazy v stredu po svitaní pokračovali v odpaľovaní rakiet na južnú a strednú časť Izraela. Izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola časť z týchto rakiet zneškodnil.Správy o zranených alebo materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii, informoval portál denníka The Times of Israel.Izraelská armáda neskôr potvrdila, že v rámci odvety podniká cielené útoky na tie miesta v pásme Gazy, odkiaľ boli odpaľované rakety na Izrael.O život pritom prišli štyria Palestínčania a ďalší utrpeli zranenia. Počet obetí najnovšej eskalácie na palestínskej strany tak od utorka stúpol na 16. Zranených bolo najmenej 50 osôb.Ako konštatoval The Times of Israel, k obnoveniu ostreľovania došlo po šiestich hodinách pokoja, keď neútočila žiadna zo strán.Raketové ostreľovanie izraelského územia Palestínčanmi a odveta izraelskej armády je reakciou na cielený útok z utorka, pri ktorom prišiel o život vplyvný veliteľ palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád Bahá abú Atá.The Times of Israel cituje hovorcu Islamského džihádu, ktorý uviedol, že "tá skutočná reakcia" na eliminovanie Atudodal.Izraelská armáda v stredu informovala, že od utorňajšieho rána bolo na Izrael vypálených okolo 220 rakiet, pričom izraelský protiraketový systém zlikvidoval asi 90 percent z tých, ktoré by ohrozili civilistov alebo občiansku infraštruktúru. Viac ako polovica rakiet vystrelených z pásma Gazy dopadla do neobývaného priestoru.Denník The Times of Israel uviedol, že žiadna zo strán konfliktu zatiaľ nehovorí o možnosti uzavretia prímeria, aj keď predstavitelia Egypta a OSN sa počas noci na stredu vyjadrili, že sa usilujú, aby sa Izrael a ozbrojené skupiny z Gazy na ňom dohodli.Nemenovaný egyptský zdroj spresnil, že Káhira sa snaží o deeskaláciu napätia medzi Izraelom a ozbrojencami z Gazy. V rámci toho egyptská tajná služba nadviazala komunikáciu aj s USA a EÚ.Školy v južnom Izraeli zostávajú v stredu — už druhý deň po sebe — zavreté. Školy či obchody v metropolitnej oblasti Tel Avivu a v regióne Šfela v stredu fungujú v obvyklom režime.Vyučovanie je v stredu zrušené aj v školách v pásme Gazy, uviedol tamojší námestníkškolstva Zijád Tábit.V Jeruzaleme sa v stredu opäť zíde izraelský bezpečnostný kabinet, aby posúdil aktuálnu situáciu a rozhodol o ďalšom postupe.