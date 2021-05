Izrael a palestínsky Hamas uzatvorili prímerie, bombardovanie si vyžiadalo vyše 240 obetí

Vystrelili 4 000 rakiet

Medzinárodný tlak

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - V piatok nadránom začalo platiť prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas Pásme Gazy . Pokoj zbraní, ktorý oznámili vo štvrtok v noci, ukončil 11 dní bombardovania.To si vyžiadalo viac ako 240 mŕtvych. Izrael aj Hamas hlásia víťazstvo, no obe strany zostávajú ostražité pred ďalším násilím, informuje spravodajský portál BBC.Prímerie sa začalo o 2:00 miestneho času. Krátko na to vyšli mnohí Palestínčania oslavovať do ulíc Gazy.Boje sa začali 10. mája, po týždňoch eskalujúceho napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v okupovanom východnom Jeruzaleme.Hamas varoval Izrael, aby stiahol svoje jednotky z areálu mešity al-Aksá, a neskôr, keď sa tak nestalo, začal strieľať rakety do Izraela, čo viedlo k odvetným náletom zo strany židovského štátu. Podľa Izraela militanti z Gazy vystrelili na jeho územie zhruba 4 000 rakiet.V Pásme Gazy zomrelo podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva najmenej 232 ľudí, z toho viac ako 100 žien a detí. Podľa Izraela je medzi mŕtvymi prinajmenšom 150 militantov. V Izraeli zomrelo 12 ľudí, vrátane dvoch detí.Obe strany čelili veľkému medzinárodnému tlaku na ukončenie násilností. Pri sprostredkovaní prímeria zohrali vedúcu úlohu Egypt, Katar a Organizácia Spojených národov (OSN) Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí podľa egyptskej štátnej televízie nariadil dvom bezpečnostným delegáciám v Izraeli a Okupovaných palestínskych územiach, aby pracovali na udržaní pokoja zbraní.Americký prezident Joe Biden v stredu povedal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, že očakáva značnú deeskaláciu vedúcu k prímeriu. Po oznámení prímeria vyhlásil, že prinieslo „skutočnú príležitosť“ na pokrok.