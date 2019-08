Izrael bombardoval sklad zbraní v Iraku, informuje The New York Times

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. augusta (TASR) - Izrael uskutočnil najmenej jeden útok na skladu zbraní v Iraku. Informoval o tom vo štvrtok americký denník The New York Times.V minulých týždňoch došlo v Iraku k niekoľkým výbuchom vo výcvikových táboroch a skladoch zbraní využívaných polovojenskými Ľudovými mobilizačnými silami (PMF), ktoré sú zložené prevažne z proiránskych milícií, pripomína agentúra AFP.Izrael opakovane bombardoval iránske ciele v susednej Sýrii, ale rozšírenie útokov na Irak by mohlo poškodiť vzťahy Washingtonu s Bagdadom.The New York Times s odvolaním sa na predstaviteľa tajných služieb na Blízkom východe uviedol, že Izrael minulý mesiac bombardoval základňu severne od Bagdadu. Podľa dvoch amerických predstaviteľov židovský štát uskutočnil v uplynulých dňoch v Iraku viacero útokov.Abú Mahdí al-Muhandis, zástupca veliteľa PMF obvinil z útokov Washington. Al-Muhandis je známy svojím ostrým antiamerikanizmom a ako líder milícií sa dostal na americkú čiernu listinu teroristov. Avšak Fálih al-Fajjád, oficiálny vodca PMF, uviedol, že vyšetrovanie ešte prebieha. Podľa jeho predbežných výsledkov išlo o "zámerné" útoky zo zahraničia, dodal al-Fajjád.Izraelský premiér Bernjamin Netanjahu vo štvrtok naznačil, že za nedávnymi útokmi v Iraku stojí jeho krajina. V rozhovore podľa AP uviedol, že Irán nikde nechráni imunita.