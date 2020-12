Izrael čakajú nové parlamentné voľby, Netanjahu sa postaví proti populárnemu Saarovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Izrael čakajú nové parlamentné voľby, keďže vláda nedokázala do stredy schváliť rozpočet. Znamená to, že nové voľby budú koncom marca. Premiér Benjamin Netanjahu v nich bude čeliť hlavne trojici strán bývalých pravicových spojencov pod vedením populárneho poslanca Gideona Saara , ktorý sa nedávno oddelil od Netanjahuovej strany Likud.Predpokladá sa, že bez ohľadu na to, či Netanjahu odrazí svojich vyzývateľov alebo nie, krajinu takmer určite bude viesť pravica. Vyhliadky izraelského stredo-ľavicového bloku sa zdajú horšie ako v predchádzajúcich voľbách, pretože jeho líder, minister obrany Benny Ganc vstúpil do doterajšej vládnej koalície. Ganc stratil podporu veľkej časti svojej sklamanej voličskej základne a blok zostal bez lídra.Netanjahu a Ganc vytvorili koalíciu v máji po tom, ako voľby trikrát nepriniesli víťaza. Na základe dohody Ganc prevzal novú rolu "alternujúceho premiéra" a bol ubezpečený, že v novembri budúceho roku, čiže v polovici funkčného obdobia vlády, na poste premiéra vystrieda Netanjahua. Hlavnou vecou, ktorá narušila funkčnosť koalície, je stíhanie Netanjahua pre korupciu.Ganc ho obvinil z podkopania ich dohody o zdieľanej vláde v nádeji, že zostane na poste premiéra aj počas súdneho procesu. Ganc a ďalší kritici sú presvedčení, že Netanjahu dúfa vo vytvorenie novej vlády s tým, že na citlivé pozície vymenuje lojálnych ľudí, ktorí by mu mohli poskytnúť imunitu alebo zrušiť obžalobu.